- 17.10 23:16 Масштабный пожар в Киеве: пламя охватило несколько квартир в многоэтажке на Березняках
- 17.10 22:50 Госбюджет Украины перепишут из-за укрепления гривни
- 17.10 22:21 Трамп договорился с "чертовски хорошим лидером" Эрдоганом о прекращении огня в Сирии и отзывает санкции против Турции
- 17.10 22:14 «Динамо» потеряло основного вратаря: стали известны сроки восстановления
- 17.10 21:58 В Днепре расстреляли Mercedes: водитель убит, убийца задержан
- 17.10 21:54 Гвоздик – Бетербиев: онлайн-трансляция боя за два чемпионских пояса
- 17.10 21:33 В Киеве "накрыли" частную клинику, торговавшую человеческими органами
- 17.10 20:59 Подарок Зеленского освобожденным узникам Кремля вызвал неоднозначную реакцию в сети
- 17.10 20:54 Объявлено о подозрении: в Одессе из-за халатности медиков умерла 11-летняя пациентка
- 17.10 20:46 Обладательница "Оскара" попала в больницу после автомобильной аварии
- 17.10 20:42 Эксперты подтвердили, что причиной смерти молодой женщины в Полтаве стало нападение бродячих собак
- 17.10 20:30 Лучшее — детям: "Укрзалізниця" назначила дополнительные поезда на период осенних школьных каникул
Госбюджет Украины перепишут из-за укрепления гривни
Минфин Украины собирается менять бюджет страны на 2020 год в связи с укреплением курса гривни. Об этом министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила в интервью Сhastime. Напомним, по состоянию на четверг, 17 октября, курс доллара по отношению к национальной украинской валюте вырос почти на 5 копеек и был установлен на уровне 2483,5244 гривен за 100 долларов.
Она отметила, что прогнозы от МВФ, Всемирного банка и НБУ свидетельствуют о том, что курс на следующий год будет укреплен.
«То есть, тот курс, на котором строился бюджет — очевидно, он уже таким не будет. Мы сейчас дождемся когда будет представлен Министерством экономики прогноз, и в соответствии с ним будем уже менять бюджет», — заявила министр.
Читайте также: Доллар будет падать: какой курс прогнозируют эксперты
Отметим, что принять проект государственного бюджета на 2020 год планируется уже до конца пленарной недели.
Ранее Бюджетный комитет ВР дал Кабинету министров поручение увеличить в проекте госбюджета социальные стандарты ко второму чтению. В частности, речь идет о повышении прожиточного минимума и минимальной зарплаты. Кроме того, в бюджете также должны быть увеличены расходы для бюджетников.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.