Госбюджет Украины перепишут из-за укрепления гривни

Деньги

Минфин Украины собирается менять бюджет страны на 2020 год в связи с укреплением курса гривни. Об этом министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила в интервью Сhastime. Напомним, по состоянию на четверг, 17 октября, курс доллара по отношению к национальной украинской валюте вырос почти на 5 копеек и был установлен на уровне 2483,5244 гривен за 100 долларов.

Она отметила, что прогнозы от МВФ, Всемирного банка и НБУ свидетельствуют о том, что курс на следующий год будет укреплен.

«То есть, тот курс, на котором строился бюджет — очевидно, он уже таким не будет. Мы сейчас дождемся когда будет представлен Министерством экономики прогноз, и в соответствии с ним будем уже менять бюджет», — заявила министр.

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Отметим, что принять проект государственного бюджета на 2020 год планируется уже до конца пленарной недели.

Ранее Бюджетный комитет ВР дал Кабинету министров поручение увеличить в проекте госбюджета социальные стандарты ко второму чтению. В частности, речь идет о повышении прожиточного минимума и минимальной зарплаты. Кроме того, в бюджете также должны быть увеличены расходы для бюджетников.



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