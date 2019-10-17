Происшествия

Масштабный пожар в Киеве: пламя охватило несколько квартир в многоэтажке на Березняках (видео)

В четверг вечером, 17 октября, в Киеве на жилом массиве Березняки произошел пожар в многоэтажке по улице Тычины, 16/2. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Киеве.

По предварительным данным, пожар возник на балконе одной из квартир на 10-м этаже с распространением огня на балконы 11−13 этажей 12−15 этажного жилого дома. Не теряя времени, бойцы сразу же приступили к тушению пожара.

Во время тушения пожара, из здания по лестничной клетке эвакуировали 17 взрослых и 4 детей.

В результате пожара на 10-м этаже выгорел балкон, две комнаты и коридор квартиры, на 11-м этаже выгорел балкон и одна комната и коридор квартиры, на 12-м этаже выгорел балкон, на 13-м этаже поврежден балкон.

Причину возникновения пожара сейчас выясняют. Жертв и пострадавших нет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в четверг днем в Киеве на ходу загорелся троллейбус, в котором находилось порядка 40 пассажиров. ЧП произошло около 15:00. Внезапно загорелся троллейбус, курсирующий по маршруту № 28.

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