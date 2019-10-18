- 00:51 Лобовое столкновение маршрутки и кроссовера под Николаевом: 11 пострадавших, из них трое – маленькие дети
- 00:21 Трамп и Эрдоган договорились по курдам без их ведома и участия
- 00:21 Можно было предотвратить: названа новая версия гибели Виктора Цоя
- 17.10 23:55 На гольф-курорте Трампа: названы место и сроки проведения следующего саммита G7
- 17.10 23:16 Масштабный пожар в Киеве: пламя охватило несколько квартир в многоэтажке на Березняках
- 17.10 22:50 Госбюджет Украины перепишут из-за укрепления гривни
- 17.10 22:21 Трамп договорился с "чертовски хорошим лидером" Эрдоганом о прекращении огня в Сирии и отзывает санкции против Турции
- 17.10 22:14 «Динамо» потеряло основного вратаря: стали известны сроки восстановления
- 17.10 21:58 В Днепре расстреляли Mercedes: водитель убит, убийца задержан
- 17.10 21:54 Гвоздик – Бетербиев: онлайн-трансляция боя за два чемпионских пояса
- 17.10 21:33 В Киеве "накрыли" частную клинику, торговавшую человеческими органами
- 17.10 20:59 Подарок Зеленского освобожденным узникам Кремля вызвал неоднозначную реакцию в сети
Можно было предотвратить: названа новая версия гибели Виктора Цоя
Смертельную аварию, в которой погиб лидер группы «Кино» Виктор Цой, можно было предотвратить. Об этом говорится в расследовании журналиста Льва Годованника, который вместе со специалистами изучил причину ДТП. Материал об этом опубликовала «Фонтанка», пишет «Лента.ру».
Сообщается, что для своего исследования Годованник обратился к специалистам Института безопасности дорожного движения Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета. Он передал им полученный в Латвии Технический паспорт автомобильной дороги Слока — Талси, где погиб Цой. Кроме того, он представил схему самой аварии.
Читайте_Группа «Кино» выступит «в полном составе» впервые за 30 лет: как такое возможно
Эксперт Егор Голов заявил, что автомобильную дорогу в районе столкновения «Москвича» музыканта и автобуса не оборудовали знаками, которые предупредили бы водителей о сужении дороги, опасном повороте и снижении скорости.
По словам эксперта, музыкант съехал на суженную грунтовую обочину, его занесло и он на скорости въехал под автобус.
Кроме того, Егор Голов внимательно изучил фотографию с места гибели Виктора Цоя. Там предупреждающие знаки уже стоят. Но он отметил, что, скорее всего их установили после аварии. Тем более, что в документах о сигнальных и дорожных указателях региона об этих знаках нет никакой информации.
Вывод эксперта оказался простой: дорожные знаки с предупреждениями об опасной езде могли сохранить жизнь музыканта. Он напомнил, что Цой был неопытным водителям, а значит обязательно бы сбросил скорость.
Как известно, Виктор Цой погиб 15 августа 1990 году после того, как «Москвич», которым он управлял, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом «Икарус». Музыканту было тогда 28 лет. Водителя автобуса признали невиновным.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», подруга Виктора Цоя, американская певица Джоанна раскрыла неизвестные ранее подробности его гибели в своей книге воспоминаний «Стингрей в Зазеркалье».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Драма в воздухе: самолет Кейт Миддлтон и принца Уильяма попал в ужасный шторм и не смог зайти на посадку (фото, видео)
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».