Можно было предотвратить: названа новая версия гибели Виктора Цоя

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Смертельную аварию, в которой погиб лидер группы «Кино» Виктор Цой, можно было предотвратить. Об этом говорится в расследовании журналиста Льва Годованника, который вместе со специалистами изучил причину ДТП. Материал об этом опубликовала «Фонтанка», пишет «Лента.ру».

Сообщается, что для своего исследования Годованник обратился к специалистам Института безопасности дорожного движения Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета. Он передал им полученный в Латвии Технический паспорт автомобильной дороги Слока — Талси, где погиб Цой. Кроме того, он представил схему самой аварии.

Эксперт Егор Голов заявил, что автомобильную дорогу в районе столкновения «Москвича» музыканта и автобуса не оборудовали знаками, которые предупредили бы водителей о сужении дороги, опасном повороте и снижении скорости.

По словам эксперта, музыкант съехал на суженную грунтовую обочину, его занесло и он на скорости въехал под автобус.

Кроме того, Егор Голов внимательно изучил фотографию с места гибели Виктора Цоя. Там предупреждающие знаки уже стоят. Но он отметил, что, скорее всего их установили после аварии. Тем более, что в документах о сигнальных и дорожных указателях региона об этих знаках нет никакой информации.

Вывод эксперта оказался простой: дорожные знаки с предупреждениями об опасной езде могли сохранить жизнь музыканта. Он напомнил, что Цой был неопытным водителям, а значит обязательно бы сбросил скорость.

Как известно, Виктор Цой погиб 15 августа 1990 году после того, как «Москвич», которым он управлял, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом «Икарус». Музыканту было тогда 28 лет. Водителя автобуса признали невиновным.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», подруга Виктора Цоя, американская певица Джоанна раскрыла неизвестные ранее подробности его гибели в своей книге воспоминаний «Стингрей в Зазеркалье».

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