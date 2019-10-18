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Происшествия

Трагедия на Волыни: зять застрелил собственную тещу (видео)

2:45 18 октября 2019 13
Выстрел
Инф. «ФАКТОВ»

Печальная история произошла в поселке Хопнев Волынской области: зять случайно застрелил свою тещу. Об этом пишет местное издание ВолыньUA.

Сообщается, что работающий лесником мужчина взял в руки пневматическое оружие и увидел, что на нем сбился прицел.

Он решил немедленно проверить ружье, но случайно попал в собственную тещу, которая приехала к нему в гости.

Жена лесника до сих пор не может оправиться от такого горя в семье, но заявляет о невиновности супруга.

«В полиции говорят, что это убийство. Я не считаю, что это убийство. Это случайность, которую никто не мог предвидеть», — утверждает она.

С дочерью погибшей согласны и большинство односельчан: они в один голос утверждают, что трагедия произошла случайно и отзываются о мужчине как о хорошем и порядочном человеке.

Ранее «ФАКТЫ» писали о трагическом случае, который произошел на охоте в соседней Ровенской области: 51-летний львовский бизнесмен выстрелил из винтовки в товарища. Участники охоты вызвали карету скорой помощи и даже сами вывезли раненого навстречу медикам. К сожалению, спасти жизнь 37-летнему жителю города Сарны не удалось.

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