Шоу-бизнес

Один из самых богатых диджейев мира впервые женился – на девушке вдвое моложе себя (фото)

В США 50-летний нидерландский диджей Tiësto и 23-летняя американская модель Анника Бэкес связали себя узами брака спустя четыре года отношений. Об этом пишет «Экспресс-газета».

Издание отмечает, что бракосочетание состоялось в конце сентября, но только сейчас стали известны его детали.

Также сообщается, что впервые молодожены встретились в феврале 2015 года в нью-йоркском ресторане Catch, а объявили о помолвке в Instagram в декабре 2017 года. И только спустя много месяцев влюбленные с внушительной разницей в возрасте сыграли свадьбу.

Торжественная церемония в узком кругу друзей и родных прошла в пятизвездочном отеле Амангири посреди пустыни и каньонов, штат Юта.

Тейс Вервест (настоящее имя диджея) и Анника Бэкес обменялись клятвами в присутствии 80 гостей.

«Любовь всей моей жизни 21.09.2019», — кратко подписал первые свадебные фотографии Тиесто в Instagram.

Свадебная вечеринка прошла в местном ночном клубе, где для коллеги выступил DJ Coleman. Закончилось торжество грандиозным салютом.

Издание напоминает, что в 2019 году Tiësto стал четвертым в рейтинге самых высокооплачиваемых диджеев мира по версии Forbes, уступив лишь Келвину Харрису, Стиву Аоки и Diplo. За год его доход составил 24 миллиона долларов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в июне известный украинский телеведущий и путешественник Дмитрий Комаров сочетался браком с бывшей партнершей по «Танцям з зірками», «Мисс Украина-2016» Александрой Кучеренко.

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