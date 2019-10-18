- 03:50 Чем раньше, тем лучше: в ПФУ рассказали о жёстком требовании к пенсионерам одной категории
- 03:17 Один из самых богатых диджейев мира впервые женился – на девушке вдвое моложе себя
- 02:45 Трагедия на Волыни: зять застрелил собственную тещу
- 01:53 Еще три производства: в ГПУ сообщили о новых делах, где фигурирует Пашинский
- 01:25 Не растение и не животное: в зоопарке Парижа появилось существо без мозга, но с 720 полов
- 00:51 Лобовое столкновение маршрутки и кроссовера под Николаевом: 11 пострадавших, из них трое – маленькие дети
- 00:21 Трамп и Эрдоган договорились по курдам без их ведома и участия
- 00:21 Можно было предотвратить: названа новая версия гибели Виктора Цоя
- 17.10 23:55 На гольф-курорте Трампа: названы место и сроки проведения следующего саммита G7
- 17.10 23:16 Масштабный пожар в Киеве: пламя охватило несколько квартир в многоэтажке на Березняках
- 17.10 22:50 Госбюджет Украины перепишут из-за укрепления гривни
- 17.10 22:21 Трамп договорился с "чертовски хорошим лидером" Эрдоганом о прекращении огня в Сирии и отзывает санкции против Турции
Один из самых богатых диджейев мира впервые женился – на девушке вдвое моложе себя (фото)
В США 50-летний нидерландский диджей Tiësto и 23-летняя американская модель Анника Бэкес связали себя узами брака спустя четыре года отношений. Об этом пишет «Экспресс-газета».
Издание отмечает, что бракосочетание состоялось в конце сентября, но только сейчас стали известны его детали.
Также сообщается, что впервые молодожены встретились в феврале 2015 года в нью-йоркском ресторане Catch, а объявили о помолвке в Instagram в декабре 2017 года. И только спустя много месяцев влюбленные с внушительной разницей в возрасте сыграли свадьбу.
Торжественная церемония в узком кругу друзей и родных прошла в пятизвездочном отеле Амангири посреди пустыни и каньонов, штат Юта.
Тейс Вервест (настоящее имя диджея) и Анника Бэкес обменялись клятвами в присутствии 80 гостей.
«Любовь всей моей жизни 21.09.2019», — кратко подписал первые свадебные фотографии Тиесто в Instagram.
Свадебная вечеринка прошла в местном ночном клубе, где для коллеги выступил DJ Coleman. Закончилось торжество грандиозным салютом.
Издание напоминает, что в 2019 году Tiësto стал четвертым в рейтинге самых высокооплачиваемых диджеев мира по версии Forbes, уступив лишь Келвину Харрису, Стиву Аоки и Diplo. За год его доход составил 24 миллиона долларов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в июне известный украинский телеведущий и путешественник Дмитрий Комаров сочетался браком с бывшей партнершей по «Танцям з зірками», «Мисс Украина-2016» Александрой Кучеренко.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Драма в воздухе: самолет Кейт Миддлтон и принца Уильяма попал в ужасный шторм и не смог зайти на посадку (фото, видео)
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.