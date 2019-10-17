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Шоу-бизнес

Не Брэд Питт: в США назвали самого влиятельного человека в Голливуде (фото)

4:49 17 октября 2019 40
Голливуд
Инф. «ФАКТОВ»

В США представили ежегодный рейтинг самых влиятельных людей Голливуда в сфере развлечений. Составителем рейтинга выступила редакция популярного издания The Hollywood Reporter, пишет «Лента.ру».

Первым в списке топ-менеджеров, креативных продюсеров и кинозвёзд стал генеральный директор и президент компании Disney Роберт Айгер. Студия в этом году заработала восемь миллиардов долларов.

Пятое место занял глава и креативный продюсер всех подразделений Marvel Studios Кевин Файги.

Также в топ-100 впервые вошёл экс-президент США Барак Обама со своей женой Мишель. В августе текущего года пара презентовала собственный документальный фильм для Netflix о промышленности в штате Огайо. Супруги заняли 50-ю строчку рейтинга.

Из других известных в Украине знаменитостей можно назвать Риз Уизерспун (37-е место), Леонардо Ди Каприо (47-е место), Брэд Питт (54-е место), Скарлетт Йоханссон (65-е место) и Уилл Смит (81-е место).

На последней, сотой строчке списка расположился новозеландский режиссёр Тайка Вайтити. В текущем году он выпустил комедийно-драматический фильм «Кролик Джоджо» о мальчике, у которого был воображаемый друг Адольф Гитлер.

Ранее экономисты назвали разницу в сумме гонораров голливудских звёзд-мужчин и звёзд-женщин.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 21-летняя украинка признана самым влиятельным фэшн-блогером по версии Миланской недели моды.

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