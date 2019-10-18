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Жуткое убийство на Закарпатье: 14-летний подросток зарезал своего дедушку
В селе Костылевка Раховского района Закарпатской области 35-летний житель, придя домой, обнаружил мертвым своего 63-летнего отца. Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.
После звонка мужчины полицейские выехали на место трагедии.
Там они выяснили, что смерть мужчины наступила в результате ножевого ранения в грудь.
По факту умышленного убийства следователи открыли уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины. В ходе проведения дознания было выявлено, что смертельный удар дедушке нанес его 14-летний внук.
Мотивы и причины поступка подростка выясняют следователи.
По делу продолжается дальнейший сбор доказательной базы. В отношении малолетнего решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Николаевом внук-игроман зарезал деда, когда тот выключил компьютер и помешал ему перейти на следующий уровень компьютерной игры.
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