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Украина

ГПУ сообщила экс-министру времен Януковича об изменении подозрения

8:03 18 октября 2019 126
Лукаш
Инф. «ФАКТОВ»

Экс-министру юстиции Елене Лукаш Генеральная прокуратура Украины уточнила подозрение. Лукаш, а также другим лицам, предъявили подозрение в завладении чужим имуществом «путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц и служебном подлоге». Об этом в четверг, 17 октября, сообщили в ГПУ.

В сообщении говорится, что во время досудебного расследования подозреваемым инкриминируется завладение бюджетными средствами в особо крупных размерах, выделенных Минюстом на закупку услуг, необходимых для выполнения Общегосударственной программы адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза на общую сумму 2 млн 523 тыс гривен.

Между тем, в Генпрокуратуре напомнили, что «согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда».

Лукаш прокомментировала изменение подозрения в Facebook: «Подозрение увидела. Узнала о том, что „совершила“ хищение неизвестным образом, неизвестным способом, в неизвестной сумме и неизвестно когда».

Напомним, Лукаш работала министром юстиции в 2013—2014 годах. Уголовное производство в отношении нее открыто в 2014 году. Она подозревается в хищении денежных средств и служебном подлоге. 17 октября Лукаш побывала на допросе в Генпрокуратуре.

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