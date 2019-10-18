Украина

Олигарх из окружения Путина добывает в Украине сырье и продает его военным предприятиям в России

Российский олигарх Олег Дерипаска, несмотря на пребывание в санкционных списках Украины, продолжает получать прибыль, используя украинские предприятия и недра.

По информации журналистов программы «Схемы», фирмы Дерипаски в обход санкциям добывают в Украине кварцит и продают его российским оборонным предприятиям для производства российского оружия.

Напомним, в мае 2018 года Дерипаску внесли в санкционный список СНБО. Ему запретили въезд в Украину, а также заблокировали активы на территории нашей страны.

В этот перечень попали три его предприятия, среди них московский офис «Русала».

Среди компаний, которые контролирует Олег Дерипаска, журналисты назвали кипрскую United Company Rusal Silicon Limited и ее конечного бенефициара Emergofin BV. Эти компании под санкции не попали по неизвестным причинам.

Компания United Company Rusal Silicon Limited с 2011 года является владельцем ООО «Глуховский карьер кварцитов». Компания добывает в Сумской области кварцит и вывозит его для оборонной промышленности в России.

На официальном сайте «Кремний-Урал» указано, что они «производят кремний из кварцита, который добывают на Глуховском карьере Банического разреза (Украина), который входит в состав «Русала».

В финансовом отчете карьера также отражена хозяйственная деятельность с россиянами.

Напомним, ранее Минфин США снял санкции с компании «Русал» Олега Дерипаски. Сам миллиардер остается в санкционном списке.

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