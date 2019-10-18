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В Запорожье посреди ночи взорвали банкомат: в сети показали фото с места происшествия
В ночь на пятницу, 18 октября, в Запорожье неизвестные подорвали банкомат. Ранее в этом городе неизвестные при помощи гранат подорвали несколько банкоматов, но не смогли достать деньги и скрылись с места преступления.
О нынешнем ночном инциденте сообщил паблик «Это Запорожье», разместив в Instagram фото с места чрезвычайного происшествия. Взрыв был настолько сильным, что в магазине на улице Магистральной, где находился банкомат, вынесло все стекла.
В комментариях под сообщением одна из жительниц города написала, что проснулась от мощного взрыва, который прозвучал около четырех часов утра.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве неизвестные повредили входную дверь в банке на улице Королева, проникли в помещение и подорвали банкомат. Взрывной волной были повреждены фасад помещения и передняя часть банкомата, однако до денег злоумышленникам так и не удалось добраться.
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