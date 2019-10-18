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Украина

Рада рассматривает госбюджет-2020 в первом чтении: онлайн-трансляция заседания 18 октября

9:24 18 октября 2019 54
Верховная Рада
Инф. «ФАКТОВ»

В пятницу, 18 октября, в Верховной Раде рассмотрят проект бюджета Украины на 2020-й год, который представит правительство Алексея Гончарука.

Согласно плану работы ВРУ, опубликованному на сайте парламента, сегодня впервые состоится Час вопросов к правительству.

Также в повестку дня включены вопросы, касающиеся изменений в Бюджетный, Налоговый и Лесной кодексы Украины, в законодательные акты относительно формирования государственной политики в сфере труда, трудовых отношений, занятости населения и трудовой миграции, упорядочения ценообразования и недопущения повышения цен и тарифов на природный газ, законопроект о совершенствовании системы обращения с опасными отходами.

Несколько ратификаций соглашений с США — о применении положений американского закона «О налоговых требованиях к иностранным счетам», а также насчет открытия информации о счетах американцев в Украине (применение закона Соединенных Штатов FATCA).

Кроме того, на рассмотрение вынесен проект закона, которым упрощается процедура утверждения перспективных планов формирования территориальных громад.

Заседание Верховной Рады начнется в 10:00.

Напомним, министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что правительство собирается менять бюджет страны на 2020 год в связи с укреплением курса гривни.

О том, что изменится для украинцев в части социальных выплат в будущем году, читайте в эксклюзивном материале «ФАКТОВ»: «Пенсии могут вырасти, а субсидии сократят: что готовит украинцам бюджет на 2020 год».

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