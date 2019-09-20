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Верховная Рада рассматривает бюджет на 2020 год: онлайн-трансляция заседание парламента
В пятницу, 20 сентября, министр финансов Украины Оксана Маркарова представит в Верховной Раде проект Государственного бюджета на 2020 год.
Трансляция пленарного заседания парламента начнется в 10:00. Также в повестку дня включены вопросы, касающиеся изменений в закон, регулирующий деятельность Государственного бюро расследований, ряд вопросов, касающихся Вооруженных сил Украины, в том числе, и службы в ВСУ, а также проект закона о верификации и мониторирге государственных выплат.
Эксклюзивный материал «Пенсии могут вырасти, а субсидии сократят: что готовит украинцам бюджет на 2020 год» читайте на сайте «ФАКТОВ».
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