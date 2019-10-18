Происшествия

В Днепре расстреляли мужчину в Mercedes: появились сведения о подозреваемом

В деле о расстреле водителя автомобиля Mercedes в Днепре — убийство произошло в четверг, 17 октября, появился подозреваемый, которого задержала полиция.

Как сообщают в отделе коммуникаций ГУНП в Днепропетровской области, на месте убийства 27-летнего Армена Багдасаряна были обнаружены семь гильз. А оружие, из которого были произведены выстрелы, изъяли во время обыска у неработающего жителя Днепра (1989 года рождения), которого подозревают в совершении преступления. Орудие преступления — гладкоствольное охотничье помповое ружье.

По факту убийства начато уголовное производство с правовой квалификацией по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). С подозреваемым проводятся следственные действия. За совершение умышленного убийства ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

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