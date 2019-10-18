- 10:25 В Киеве пассажиры маршрутки поймали на горячем наглого карманника
- 10:21 В Ровно мать избила ребенка и бросила его в общежитии: появились жуткие данные о состоянии малыша
- 10:20 Гвоздик – Бетербиев: финальная церемония взвешивания и дуэль взглядов
- 10:04 «Украинагейт»: министр энергетики США уйдет в отставку
- 10:01 Гвоздик – Бетербиев: онлайн-трансляция боя за два чемпионских пояса
- 09:47 Семья, которая девять лет ждала конца света в Нидерландах, входит в секту, основанную в Южной Корее
- 09:28 В Днепре расстреляли мужчину в Mercedes: появились сведения о подозреваемом
- 09:24 Рада рассматривает госбюджет-2020 в первом чтении: онлайн-трансляция заседания 18 октября
- 09:14 В Запорожье посреди ночи взорвали банкомат: в сети показали фото с места происшествия
- 09:02 Я начала петь в три года, а мой сын Эмир уже в полтора правильно держит ритм, — Джамала
- 08:58 Брат Кейт Миддлтон и его невеста впервые вышли в свет после объявления о помолвке
- 08:52 Лобода встретила день рождения с Линдеманном
В Ровно мать избила ребенка и бросила его в общежитии: появились жуткие данные о состоянии малыша (видео)
У новорожденного Никиты из Ровно, которого 19-летняя горе-мать мать оставила одного в общежитии и которого ее соседи обнаружили избитым, врачи обнаружили множественные линейные переломы костей черепа, ушиб головного мозга, кровоизлияние в мозг и перелом носа.
Как передает «ТСН», малыш находится в отделении детской реанимации и, по уверению волонтеров, ни в чем не нуждается — всем необходимым его обеспечили неравнодушные люди, которые массово откликнулись на этот ужасный случай.
Тем временем социальные службы решают вопрос о лишении родительских прав мамы Никиты, у которой есть еще один ребенок — трехлетний Тимофей. Этот мальчик в данный момент находится в реабилитационном центре — его мать еще в сентябре оставила на знакомых родственницы и исчезла.
Врачи рассказали, что мама приходила к младшему сыну в больницу один раз: «Была довольно агрессивна. Она подходила к ребенку, гладила его. Выдвигала претензии — мол, не взяли одежду, когда везли малыша в больницу».
Также сообщается, что в полиции готовятся сообщить о подозрении горе-матери — за жестокое обращение с ребенком ей грозит до пяти лет лишения свободы. Младшего сына женщине вряд ли отдадут — вероятнее всего, его выпишут в дом малютке. Что же касается старшего мальчика и отцов детей, то о них никакой информации нет.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в отношении мамы Никиты полиция открыла уголовное производство по статьям УК «Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком» и «Оставление в опасности».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Драма в воздухе: самолет Кейт Миддлтон и принца Уильяма попал в ужасный шторм и не смог зайти на посадку (фото, видео)
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!