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Происшествия

В Ровно мать избила ребенка и бросила его в общежитии: появились жуткие данные о состоянии малыша (видео)

10:21 18 октября 2019 94
Избитый младенец
Инф. «ФАКТОВ»

У новорожденного Никиты из Ровно, которого 19-летняя горе-мать мать оставила одного в общежитии и которого ее соседи обнаружили избитым, врачи обнаружили множественные линейные переломы костей черепа, ушиб головного мозга, кровоизлияние в мозг и перелом носа.

Как передает «ТСН», малыш находится в отделении детской реанимации и, по уверению волонтеров, ни в чем не нуждается — всем необходимым его обеспечили неравнодушные люди, которые массово откликнулись на этот ужасный случай.

Тем временем социальные службы решают вопрос о лишении родительских прав мамы Никиты, у которой есть еще один ребенок — трехлетний Тимофей. Этот мальчик в данный момент находится в реабилитационном центре — его мать еще в сентябре оставила на знакомых родственницы и исчезла.

Врачи рассказали, что мама приходила к младшему сыну в больницу один раз: «Была довольно агрессивна. Она подходила к ребенку, гладила его. Выдвигала претензии — мол, не взяли одежду, когда везли малыша в больницу».

Также сообщается, что в полиции готовятся сообщить о подозрении горе-матери — за жестокое обращение с ребенком ей грозит до пяти лет лишения свободы. Младшего сына женщине вряд ли отдадут — вероятнее всего, его выпишут в дом малютке. Что же касается старшего мальчика и отцов детей, то о них никакой информации нет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в отношении мамы Никиты полиция открыла уголовное производство по статьям УК «Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком» и «Оставление в опасности».

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