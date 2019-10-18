Россия потребовала введения особого статуса Донбасса на постоянной основе

Украина

Кремль хочет, чтобы особый статус на Донбассе был введен навсегда. Об этом в Верховной Раде заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар. О выступлении члена правительства сообщает «Украинская правда».

«Так называемая «формула Штайнмайера» определяет лишь механизм введения в действие закона, определяющего некий особый статус отдельных районов. Действующий на сегодня закон введен в действие еще в 2014 году и продлен до 31 декабря 2019 года. Философией этого закона предполагалось с самого начала, что он будет действовать только в течение 3 лет.

Сейчас переговорное требование, которое озвучивается российской стороной в Минске, — это введение этого закона на постоянной основе. Но он будет определяться законом, который примет Верховная Рада. Закон будете разрабатывать вы, и будет внедрять Украина", — сказал Боднар.

Заммминистра также сообщил, что РФ оказывает давление по поводу открытия КППВ в Счастье, хотя это не предусмотрено договоренностями.

«Поэтому сегодня мы привлекаем партнеров по нормандскому формату для давления на российскую сторону — для того, чтобы выполнить соответствующую договоренность и ввести КПВВ в Золотом», — отметил Боднар.

Ранее сообщалось, что названа причина, по которой разведение сил в Золотом вновь сорвалось.

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