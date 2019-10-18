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Украина

Разведение войск на Донбассе сорвали: Загороднюк сделал важное заявление

11:27 18 октября 2019 210
военные
Инф. «ФАКТОВ»

Запланированное разведение сил в Золотом отложено из-за продолжающихся обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований на этом участке фронта.

Об этом 18 октября во время часа вопросов к правительству заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

«Условием начала разведения сил и средств на линии разграничения должно быть подтверждение Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ отсутствия нарушений режима прекращения огня — не менее семи суток. В настоящее время это условие не выполняется той стороной — стороной бандформирований, которые продолжают обстрелы регулярно. Так, вчера был обстрел в районе разведения Золотого», — цитирует министра «Интерфакс».

При этом Загороднюк подчеркнул, что сейчас речь идет только о двух участках — в Золотом и Петровском.

Министр не стал комментировать информацию о разведении сил на других участках линии соприкосновения на Донбассе.

Напомним, в последнюю неделю боевики неоднократно открывали огонь по окрестностям Золотого в Луганской области, где должно быть разведение сил и средств.

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