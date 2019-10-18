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Зеленые тарифы останутся неизменными, — министр
Пересмотра зеленых тарифов не будет. Для Украины важно не менять правила. Об этом написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на своей странице в Facebook после встречи с руководством ЕБРР.
«Оксана Маркарова и я встретились с президентом и вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития. Обсудили вопросы экономического развития, поддержки реформ в Украине, лучших, чем ожидали, результатов в экономике, а также вопросы зеленых тарифов (важно не менять правила) и ядерного регулирования», — написал Милованов.
Напомним, парламентский комитет по вопросам энергетики и ЖКХ, который возглавляет Андрей Герус, предложил снизить зеленые тарифы, несмотря на то, что законодательством Украины гарантировано сохранение их стабильными до 2030 года.
Ранее банкир департамента электроэнергетики ЕБРР Ольга Еремина заявила, что ретроспективный просмотр зеленого тарифа нанесет вред Украине, поскольку страна выплатит по искам в международные суды значительно больше, чем хотят сэкономить инициаторы такого решения, а также это предотвратит иностранных инвесторов.
Посол Норвегии в Украине Уле Хорпестад подчеркнул, что для инвесторов стабильные условия для инвестиций — это фундаментальный вопрос, и они негативно отреагируют на ретроспективный просмотр зеленого тарифа.
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