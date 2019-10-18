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Происшествия

В Киеве пьяный водитель вез младенца на переднем сидении авто: в сеть попали фото

13:20 18 октября 2019 115
Пьяный водитель
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве патрульные, отрабатывая полученную информацию, остановили Volkswagen, за рулем которого находился пьяный водитель вместе с младенцем. Ранее в столице полицейские остановили пьяного водителя, авто которого дымилось и ехало на спущенных колесах.

Как сообщили в полиции Киева, в салоне авто находился младенец, жизнь которого 33-летний отец подвергал опасности. «Во время общения с водителем инспекторы заметили у последнего явные признаки алкогольного опьянения. Ему предложили пройти освидетельствование с помощью драгера. Прибор показал 3.36 промилле, что почти в 17 раз превышает допустимую норму», — говорится в сообщении.

На водителя составлен протокол по ч.1 ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) КоАП, о данной ситуации сообщили сотрудникам ювенальной превенции. Позже к машине подъехала супруга водителя, которая и забрала маленькую дочку.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Сумах пьяный водитель, пытаясь сбежать от остановивших его правоохранителей, зажал дверцей авто руку полицейского и нажал на педаль газа. У пострадавшего полицейского — ушибы, царапины и растяжение связок.

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