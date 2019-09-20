Происшествия

Пьяный водитель в Киеве ехал на спущенных колесах и горел: в сети показали странные фото

В ночь на пятницу, 20 сентября, в Киеве патрульным полицейским пришлось блокировать автомобиль, который ехал на спущенных колесах и дымился. Ранее в столице машина влетела в витрину цветочного магазина.

Странное авто заметили патрульные — водитель ВMW не реагировал на требования правоохранителей остановиться. Машину, из-под капота которой шел густой дым, им пришлось заблокировать.

Полицейские сразу же начали тушить пожар, потом на место ЧП прибыли спасатели. Водитель транспортного средства был пьян — драгер показал 1,47 промилле.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», возле села Надитычи (Львовская область) столкнулись два микроавтобуса: Iveco съехал в кювет и перевернулся, а Mercedes врезался в остановку общественного транспорта. К врачам за помощью обратились шесть человек, четверо из них были госпитализированы.

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