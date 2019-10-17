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Происшествия

В Сумах водитель зажал руку полицейского дверью авто и протащил его по дороге (видео)

11:18 17 октября 2019 210
погоня
Инф. «ФАКТОВ»

В Сумах во время патрулирования города от действий пьяного водителя пострадал полицейский. Об этом сообщили в областном главке полиции. Ранее в Киеве патрульный получил ранение во время проверки документов.

Инцидент в Сумах произошел на на улице Героев Крут.

Требование копов остановиться водитель автомобиля ВАЗ-2109 сознательно проигнорировал, зато начал убегать. Во время движения он неоднократно подвергал себя и окружающих опасности.

На большой скорости пьяный автолюбитель хотел осуществить поворот, вследствие чего автомобиль затормозил. Не теряя времени, полицейский побежал к машине нарушителя с целью остановить его дальнейшее движение. Однако тот, закрыв двери, нажал на газ, тем самым зажал руку полицейского и потянул его за автомобилем.

Пока один экипаж оказывал помощь инспектору, другой все же задержал правонарушителя. Мужчина имел явные признаки алкогольного опьянения. В присутствии двух свидетелей он прошел освидетельствование на состояние опьянения. Прибор зафиксировал у него 2, 29 промилле алкоголя, что почти в 12 раз превышает допустимую норму.

Инспектор получил травмы, предварительно, в виде ушибов, царапин и растяжения связок. Ему была оказана медицинская помощь.

Кроме административной ответственности, пьяному водителю грозит еще и уголовная. Он подозревается в умышленном причинении телесных повреждений работнику полиции. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде ограничения или лишения свободы сроком до 5 лет.

Как сообщали «ФАКТЫ», на трассе Киев — Харьков под Лубнами Полтавской области во время выполнения служебных обязанностей была сбита проезжавшим автомобилем патрульная. Она скончалась на месте. Ранее в Кривом Роге водитель на машине специально наехал на полицейского и травмировал его. Пытаясь скрыться от правоохранителей, злоумышленник не справился с управлением и врезался в дерево.

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