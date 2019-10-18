Во львовском госпитале умер боец, получивший тяжелые ранения на Донбассе (фото)

Происшествия

15 октября 2019 в госпитале Львова умер военнослужащий зенитно-ракетного полка Александр Воробей, который получил тяжелые травмы на Донбассе в результате обстрелов боевиков.

27 сентября Воробей был ранен в зоне проведения операции Объединенных сил. В Харькове, куда его доставили авиацией, был прооперирован. После чего лечение продолжили во Львовском военном госпитале.

Как пишет Volodymyrmedia, по словам его мамы, несмотря на травмы, которые приковали сына к кровати, чувствовал себя хорошо. Разговаривал, пытался шутить, когда сел в кресло, был счастливым, что ноги коснулись пола.

Еще 14 октября, когда в Украине отмечали День защитника Украины, Александр звонил родным и рассказывал, что на территории госпиталя проходит концерт, и он слушает его.

На следующий день родители не могли дозвониться до сына. Около 11 утра им сообщили, что он умер.

48-летний боец был родом из Владимира-Волынского. У него осталась жена и девятилетний сын.

Напомним, 16 октября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в результате обстрелов со стороны так называемых «армий» «ДНР» и «ЛНР» погиб украинский военнослужащий, еще один получил ранения.

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