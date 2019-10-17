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Происшествия

На Донбассе от обстрела боевиков погиб боец ВСУ

8:20 17 октября 2019 61
каска и бронежилет
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 16 октября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в результате обстрелов со стороны так называемых «армий» «ДНР» и «ЛНР» один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщили в штабе ООС. Напомним, в застенках боевиков погиб пленный боец ВСУ, которого должны были обменять.

За минувшие сутки вооруженные формирования российских наемников 30 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного вооружения, используя минометы калибра 120 и 82 мм. Также применялось вооружение БМП, зенитные установки, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Под обстрел боевиков попали опорные пункты украинских военных в районе Водяного, Авдеевки, Песок, Лебединского, Марьинки, Пищевика, Талаковки, Новомихайловки, Чермалыка, Тарамчука, Луганского, Золотого, Новозвановки и Катериновки.

Напомним, 15 октября в зоне ООС от пули снайпера погибли двое украинских военных — Юрий Громович и Ярослава Никоненко, у которой осталась 13-летняя дочь.

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