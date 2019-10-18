Наталья Могилевская собралась замуж

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица Наталья Могилевская, представившая недавно песню «Покохала», сделала неожиданное признание. Дело в том, что артистка готова снова выйти замуж и только сейчас решилась на серьезный шаг — стать мамой.

Наталья призналась, что раньше все время была зациклена на работе. Пробовала себя в разных амплуа: певица, продюсер, телеведущая, писательница. Старалась все успеть и ничего не упустить в профессиональном плане. Личную жизнь откладывала на потом. Сейчас она кардинально поменяла свое мнение и готова сделать выбор в пользу семьи и детей.

«Я готова стать мамой, ранее никогда этого не хотела, хотя много раз была возможность — я не чувствовала, что готова», — поделилась Наталья Могилевская с журналистами программы «Ранок з Україною».

В СМИ не раз сообщали о том, что певица ждет ребенка. Однако Наталья эти новости категорически опровергает. Она пока не готова ответить на вопрос, будет ли вынашивать ребенка сама или же воспользуется услугами суррогатной матери, как это сделали многие ее друзья и коллеги.

«Все будет, как заготовлено Богом, я доверяю судьбе и доверяю вселенной, поэтому знаю, что все будет так, как должно быть. Но точно чувствую, что по судьбе должна это пройти, для того, чтобы стать полноценной мамой для тысяч детей в своей школе», — рассказала Наталья на канале «Украина».

Певица заявляет открыто, что хочет дарить свою любовь, создавать семью и воспитывать детей. Но заверила, что о личном не будет рассказывать публично.

«Счастье любит тишину… Я хочу любить! Я соскучилась за отношениями и точно знаю, что готова к ним — прошел целый период времени, я уже и в Индии пожила. Я готова создать семью!», — говорит Могилевская.

Стоит отметить, что певица не раз была замужем. Брак с украинским бизнесменом Дмитрием Чалым продержался год — пара разошлась в 2005 году.

Через год Наталья сошлась с бизнесменом Егором Долининым. После пяти лет гражданского брака и этот союз распался.

Наталье приписывают романы с известными мужчинами. После совместного выступления заговорили о романтических отношения Могилевской с известным оперным певцом Александром Цымбалюком.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Ани Лорак впервые рассказала о романе с молодым саунд-продюсером Егором Глебом.

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