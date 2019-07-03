Наталью Могилевскую заподозрили в романе со звездой мировой оперы (фото)

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Популярную украинскую певицу Наталью Могилевскую, которой ранее приписывали роман с хореографом Игорем Яременко, заподозрили в новой связи. Появились слухи, что народная артистка Украины закрутила роман с украинским оперным певцом Александром Цымбалюком. В последнее время артистов часто замечали вместе, они проводили время на яхте с друзьями.

«С Наташей мы знакомы года три. Познакомились в Одессе, практически в открытом море. Мы встретились на яхте, на которую нас пригласили общие друзья. Так что познакомились в море, как дельфин и русалка. Очень романтично», — рассказал о знакомстве с Могилевской Цымбалюк.

Теплые отношения отразились и на творчестве артистов. Наталья и Александр представили первую дуэтную песню «Стереодень», которую исполнили во время концерта на «Морвокзале» в Одессе, где родился Александр.

«Всегда, когда Саша появляется на сцене — у меня захватывает дух. Царственный, большой, сильный голос, и такой же он сам. Женщины по всему миру боготворят его, и не просто так. Он для меня — Элвис в опере», — не скрывает своей симпатии Наталья.

Поклонники заметили, как нежно Наталья и Александр смотрели друг на друга и обнимались на сцене. А в финале певец заботливо надел на Могилевскую свой пиджак.

Напомним, Александр Цымбалюк родился в Одессе, сейчас живет в Европе. Его гастроли расписаны до 2023 года: партии в Миланской Опере L’scala, Лондоне, Берлине… Он входит в пятёрк у лучших басов мира.

Стоит отметить, что в последнее время Наталья очень изменилась — она отрезала свои длинные волосы, сменила имидж. В сети певица кокетливо делится пикантными снимками в купальнике и может похвастаться стройной фигурой, над которой она ежедневно работает.

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