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Леся Никитюк удивила ярким цветом волос и страстным поцелуем с девушкой (фото)
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно рассказала, как делала карьеру, больше не блондинка.
Фото с розовыми волосами Леся опубликовала в соцсетях и пообещала рассказать, зачем пошла на столь радикальные изменения.
Поклонники Никитюк считают, что она «психанула».
В stories Леся говорит своему стилисту: «Миша, я никогда в жизни не постригалась бы „под мальчика“, не покрасила бы волосы в яркий цвет, как мы с тобой сегодня сделали, и не зализалась бы с телкой у всех на виду».
Если Никитюк начала бороться со своими «никогда в жизни», то, возможно, скоро мы увидим ее на улицах Киева с короткой стрижкой.
А поцелуи с девушкой Леся тут же продемонстрировала на своей подружке — Наташе Рудич.
Напомним, ранее Никитюк показала весьма пикантный образ.
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