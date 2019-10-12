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Шоу-бизнес

Леся Никитюк удивила ярким цветом волос и страстным поцелуем с девушкой (фото)

13:43 12 октября 2019 89
Никитюк
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно рассказала, как делала карьеру, больше не блондинка.

Фото с розовыми волосами Леся опубликовала в соцсетях и пообещала рассказать, зачем пошла на столь радикальные изменения.

Леся

Поклонники Никитюк считают, что она «психанула».

В stories Леся говорит своему стилисту: «Миша, я никогда в жизни не постригалась бы „под мальчика“, не покрасила бы волосы в яркий цвет, как мы с тобой сегодня сделали, и не зализалась бы с телкой у всех на виду».

Если Никитюк начала бороться со своими «никогда в жизни», то, возможно, скоро мы увидим ее на улицах Киева с короткой стрижкой.

А поцелуи с девушкой Леся тут же продемонстрировала на своей подружке — Наташе Рудич.

Никитюк

Никитюк

Напомним, ранее Никитюк показала весьма пикантный образ.

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