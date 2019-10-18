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Коммунальщики разбирают незаконную постройку на Майдане: владелец грозит расправой (фото)
В центре Киева коммунальщики разбирают скандальную постройку на крыше исторического здания.
Управляющая компания Шевченковского района, при технической поддержке спасателей КАРС разбирает постройку возле метро «Майдан Независимости» на крыше дома, где находится McDonald's.
Как сообщает «ДТП.Киев», владелец постройки утверждает что все законно и согласовано с руководством города и ведет себя неадекватно, угрожая рабочим. Час назад он якобы открыл все газовые баллоны.
Отметим, существуют ограничительные правила, регулирующие высотность зданий в исторических кварталах Киева.
Впервые на скандальную стройку на крыше дома в центре Киева попытались попасть в конце августа, но не получилось. В начале сентября архитектурная инспекция направила туда инспектора по благоустройству. Но его не пустил собственник и угрожал физической расправой. Тогда инспектор обратился в полицию и написал заявление.
«ДТП. Киев» пишет, что уголовное дело по факту угроз служащему возбудили, но прогресса по нему не было.
Издание «Без Табу» назвало имя владельца квартиры. Им оказался адвокат Дмитрий Пичугин, который работает управляющим партнером швейцарской юридической фирмы Goldblum and Partners. По его словам, он в 2004 года «абсолютно законно» оформил документы на постройку.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о трагедии, которая произошла в Киеве 30 лет назад, когда обрушилось здание Главпочтампта и погибли люди.
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