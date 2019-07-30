Обрушение Главпочтамта в Киеве: 30 лет назад под обломками погибли 11 человек (фото)

История современности

взгляд в прошлое

Как известно, Крещатик не относится к старейшим улицам древнего Киева: его стали застраивать на рубеже XVIII—XIX веков. А первоначальные контуры нынешнего Майдана оформились и того позже — после ликвидации в 1830-х годах крепостного вала с Печерскими воротами. На углу Крещатика и новой площади (со временем получившей название Крещатицкой) сперва стоял деревянный дом. Вскоре он пришел в ветхость, и участок приобрел один из крупнейших домовладельцев тогдашнего Киева — аптекарь и владелец кирпичного предприятия Иван (Иоганн) Эйсман.

Николай I лично вмешался в проект здания, распорядившись «переделать, дав ему лучший вид»

В начале 1848 года городской архитектор Николай Самонов подготовил для Эйсмана оригинальный проект солидного двухэтажного здания, утвержденный губернской строительной комиссией.

Но затем, согласно правилам, проект должен был пройти согласование лично у Николая I. Самодержец не стал вникать в тонкости планировки, а касательно фасада отдал распоряжение «переделать, дав ему лучший вид». Специалисты из Главного управления путей сообщений и публичных зданий хорошо знали вкусы царя-батюшки и подправили архитектурное решение, после чего чертежи были присланы в Киев для исполнения.

Приходится признать, что даже после переделки фасад, выдержанный в позднем классическом стиле, оказался довольно-таки монотонным. Тем не менее дом Эйсмана (после смерти аптекаря в 1862 году доставшийся его наследникам) занимал очень выгодное положение, его помещения охотно разбирали в аренду под магазины и конторы. В 1890-е годы над угловым зданием надстроили третий этаж. В таком виде дом был национализирован советской властью. Потом значительную часть первого этажа занимал один из крупнейших киевских «сорабкопов», позже переименованных в «гастрономы». А в сентябре 1941 года здание оказалось в зоне взрывов и пожаров, разрушивших довоенный Крещатик. От него осталась только груда обгорелых кирпичей.

Согласно проекту обновленного Крещатика, на углу тогдашней площади Калинина должен был появиться корпус Главпочтамта и Министерства связи. Его так и называли — Дом связи. Любопытно, что тем самым была продолжена старая традиция обустройства на Крещатике центральной почтовой конторы. Еще в 1849 году для этой цели использовали бывший помещичий особняк на месте нынешнего участка № 26. В 1910-е годы там же затеяли возведение новых крупных зданий для учреждений связи. Одно из них, на втором плане, закончили еще до революции, а другое, по фронту улицы, удалось осилить только в 1930-х годах. Но пожар не пощадил комплекса на Крещатике, 26, поэтому на некоторое время почтамт переселился в уцелевшее строение на Крещатике, 5 (ныне его уже нет).

И вот теперь Главпочтамт занял почетное место на центральной площади. В разработке проекта монументального строения участвовали такие известные киевские зодчие, как Борис Приймак, Вадим Ладный, Григорий Слуцкий. Между прочим, в начальном варианте проекта пилоны эффектного портала составляли только один ярус, но потом для Дома связи был выбран еще более презентабельный облик.

Строительство Дома связи. Фото 1950-х годов

Строительство велось с 1952 по 1957 год. С тех пор главная резиденция почтовых работников остается важнейшим элементом застройки городского центра. Перед Главпочтамтом назначали свидания, под его пилоны входили многочисленные клиенты, здесь оказывали всевозможные услуги (как оставшиеся в прошлом, так и актуальные до сих пор), а филателисты пополняли свои коллекции и делали специальные гашения.

Здание Главпочтамта до катастрофы. С открытки 1987 года

Лишь двоих пострадавших удалось извлечь из-под развалин живыми

В 1989 году велись ремонтные работы, в ходе которых предполагалась замена облицовки пилонов Главпочтамта. Из-за этого пространство перед главным входом оказалось частично разгороженным строительными лесами и люди не задерживались между пилонами даже в непогоду.

Пасмурным днем 2 августа, в среду, в пятом часу пополудни над центральной площадью (тогда — Октябрьской революции) разнесся внезапный грохот. Завалился левый пилон, за которым последовали остальные опоры. Очевидцы потом вспоминали жуткую картину: над руинами угрожающе нависали куски конструкций, удержавшихся на арматуре. Если бы не ремонт, жертв могло быть и больше. К чести наших земляков, многие сразу бросились оказывать помощь, растаскивать завалы, несмотря на реальную опасность. Вскоре подогнали строительную технику. Лишь двоих пострадавших удалось извлечь из-под развалин живыми, одиннадцать человек погибли — пятеро киевлян и шестеро приезжих.

То был для города день ужаса. Свидетелями трагедии в самом сердце Киева стали тысячи людей, весть о ней разлетелась моментально. Тогда еще не было мобильной связи, и очень многие не находили себе места, дожидаясь телефонного звонка или возвращения домой своих близких. А вдруг они тоже угодили под роковой обвал?

Разборка завалов рухнувшего портала, 1989 год. Фото Ефрема ЛУКАЦКОГО из альбома «Ukrainian pictures»

«Горбачевская гласность» уже стала нормой для СМИ, так что пресса сразу сообщила о факте катастрофы и количестве жертв. Но четкого объяснения причин случившегося люди так и не дождались. Появлялись разнообразные версии. Одни говорили о необдуманных действиях при ремонте, другие — о постепенном смещении грунтов из-за подземного перехода и метро, третьи — об отступлениях от проекта крепления конструкций портала еще в ходе строительства… А быть может, несколько подобных факторов проявились одновременно. Были даже в ходу байки о «диверсии» пленных немцев, якобы сознательно построивших этот портал непрочным (хотя к середине 50-х годов, когда велось его строительство, бригады пленных на киевских стройках уже не использовались).

После трагической аварии городские власти, естественно, боялись повторения аналогичных историй. Было тщательно обследовано несколько подобных порталов. Один из них (слева от станции метро «Крещатик») сочли недостаточно прочным, разобрали, да так и не вернули на место.

Что же касается пилонов Главпочтамта, то их воссоздания пришлось дожидаться не один год. Оно состоялось уже в независимой Украине. Теперь каждый пилон оказался «нанизанным» на прочную металлическую трубу с надежным фундаментом. Это позволило восстановить выразительный облик здания. Но, к сожалению, не в полном объеме.

Еще до закона о декоммунизации Дом связи «подправили» идеологически. Первоначально в декоративном щите над карнизом красовалась советская эмблема с серпом и молотом, ныне же там изображено едва заметное солнышко. Но главное отличие состоит в другом. До катастрофы над всем зданием Главпочтамта проходил внушительный парапет, служивший завершением фасада. Трудно сказать, подстраховались ли восстановители либо просто решили сэкономить. Но в ходе ремонтных работ этот парапет «состригли», заменив его примитивной металлической оградкой. В результате архитектурная композиция одного из интереснейших зданий Крещатика и Майдана оказалась нарушенной. А керамический щит, служивший раньше центральным звеном парапета, теперь сиротливо торчит над порталом…

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как на Крещатике перед зданием Киевсовета, что совсем рядом с Главпочтамтом, был поднят флаг Украины. Эксклюзивный материал об этом читайте здесь: Под прицелом снайперов: 29 лет назад над Киевсоветом впервые подняли сине-желтый флаг.

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