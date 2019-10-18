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Пустота и уныние: в сети показали свежие фото Донецка
Украинский блогер опубликовал ряд фотографий из Донецка, которые убедительно показывают, как обстоят дела на оккупированном Донбассе. На снимках блогера с ником Фашик Донецкий видно, что некогда оживленный город теперь поражает пустынными улицами. Кадры опубликовал «Обозреватель».
На фото видны безжизненные улицы Донецка и мрачная, с потухшими огнями «Донбасс-Арена». Судя по снимкам, в городе немноголюдно практически в любое время суток — и днем, и вечером.
«Как видите, город огней, мегаполис, который никогда не спал, с легкой подачи русских соседей и гуманитарных танков превратился в город, где вечером ходить опасно даже с оружием», — подводит итог блогер.
Ранее сообщалось, что сеть рассмешили развлечения, которые предлагают в оккупированном Донецке.
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».