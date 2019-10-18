Украина

Пустота и уныние: в сети показали свежие фото Донецка

Украинский блогер опубликовал ряд фотографий из Донецка, которые убедительно показывают, как обстоят дела на оккупированном Донбассе. На снимках блогера с ником Фашик Донецкий видно, что некогда оживленный город теперь поражает пустынными улицами. Кадры опубликовал «Обозреватель».

На фото видны безжизненные улицы Донецка и мрачная, с потухшими огнями «Донбасс-Арена». Судя по снимкам, в городе немноголюдно практически в любое время суток — и днем, и вечером.

«Как видите, город огней, мегаполис, который никогда не спал, с легкой подачи русских соседей и гуманитарных танков превратился в город, где вечером ходить опасно даже с оружием», — подводит итог блогер.

Ранее сообщалось, что сеть рассмешили развлечения, которые предлагают в оккупированном Донецке.

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