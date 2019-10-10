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Шоу-бизнес

Ани Лорак показала фото с молодым любовником

18:33 10 октября 2019 774
Ани Лорак
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Популярная певица Ани Лорак, которой приписывают роман с молодым саундпродюсером Егором Глебом, показала фото с возлюбленным. Похоже, артистка устала скрывать отношения. Она опубликовала на своей странице в Instagram новое фото, на котором запечатлена с любимым. Каролина, отметившая недавно 41 день рождения, идет за руку с Егором спиной к камере. Они одеты в удобную спортивную одежду.

Этот снимок Ани Лорак оставила без подписи. За нее это сделали подписчики, поздравляя парочку и желая им счастья.

Напомним, ранее Ани Лорак признавалась, что влюблена и счастлива, но имя своего избранника не называла. На публике она появляется с Егором Глебом, который работает в компании Тимати. Иногда Каролина сама публикует фото с ним, интригуя публику.

После недавнего концерта, в котором Каролина вышла на сцену в объемном платье, прикрывающем фигуру, поклонники заподозрили ее в беременности.

Ани Лорак выпустила новый альбом «За мечтой», песни которого можно послушать здесь.

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