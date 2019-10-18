На Донбассе боевики применили тяжелую артиллерию

Украина

В четверг, 17 октября, боевики на Донбассе после долгого перерыва возобновили обстрелы из артиллерийских систем калибра 122 мм, а в районе Золотого вели огонь из минометов — начало разведения сил в этом районе отложено.

Как сообщают в штабе операции Объединенных сил, обстрелы велись в районе населенных пунктов Новозвановка, Новолуганское, Лебединское, Гладосово, Водяное и Авдеевка. Также противник вел огонь из минометов калибром 120 и 82 мм.

В очередной раз российско-оккупационные войска два раза обстреляли из крупнокалиберных минометов Золотое-4 — участок № 2, где планируется разведение сил после семи дней соблюдения режима прекращения огня.

Также в ОС уточнили, что 17 октября в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве был ранен один военнослужащий, а еще один получил взрывную травму во время выполнения инженерных работ.

Тем временем наблюдатели из СММ ОБСЕ обнаружили на временно неподконтрольных правительству Украины территориях Донбасса вооружение боевиков вне линий отвода. Так, 15 октября около населенного пункта Бугаевка на Луганщине беспилотный летательный аппарат наблюдателей зафиксировал 6 буксируемых гаубиц Д-30 «Лягушка», 16 самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» и 7 единиц противотанковых пушек МТ-12 «Рапира».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 16 октября под обстрелами боевиков на Донбассе погиб один боец ВСУ, а еще один был ранен.

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