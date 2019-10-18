Симхат Тора: что можно и что запрещено в еврейский праздник Радость Торы

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С заходом солнца в понедельник, 21 октября, до захода солнца во вторник, 22 октября, исповедующие иудаизм в странах рассеяния отмечают праздник Симхат Тора. В Израиле он отмечается 21 октября (начало после захода солнца 20 октября) вместе с праздником Шмини Ацерет, как бы в продление семидневного праздника Суккот.

История праздника

Симхат Тора (Радость Торы) — это праздник радости и благодарности еврейского народа Всевышнему за дарование Торы (священного сборника законов, по которым живут иудеи всего мира).

Написанная от руки на полосках пергамента и скатанная в свитки, Тора, пять книг которой содержат в общей сложности 54 раздела — по числу недель в году, хранится в синагогах в специальных ковчегах. Каждую субботу читается одна глава, пока годовой цикл чтения Торы не завершится. Окончание цикла всегда приходится на 23 число месяца тишрей по еврейскому календарю (в Израиле на 22 тишрея) — в день празднования Симхат Тора. И тут же начинается новый годовой цикл чтения священной книги.

Изначально существовало две традиции чтения Торы. В Израиле и в некоторых общинах диаспоры цикл был трехлетний, а в Вавилонии — однолетний. Постепенно наибольшее распространение получила именно вавилонская традиция, которая в конце концов стала применяться повсеместно. И именно в Вавилоне в X веке возник обычай завершать годовой цикл чтения Торы после Шмини Ацерет и там же празднику было дано название — Симхат Тора.

Симхат Тора — это единственный день в году, когда к Торе призывают всех иудеев без исключения. По случаю праздника вечером и утром в синагогах достают из ковчегов Завета все хранящиеся там свитки (даже те, которые по какой-то причине непригодны для публичного чтения). По обычаю, извлекая из ковчега свитки, там оставляют зажженную свечу, чтобы вместо света Торы, который горит в ковчеге постоянно, в Симхат Тора его освещало пламя свечи.

Особо уважаемые прихожане со свитками в руках в сопровождении других верующих устраивают акафот («кружения») — торжественное шествие-хоровод. По обычаю, возникшему в Европе в начале XV века, с песнями и танцами (танцуют только мужчины и мальчики) взрослые и дети, в руках у которых игрушечные свитки Торы или флажки с картинками и молитвами, проходят вокруг бимы (возвышения в центре синагоги, с которого обычно читают Тору), выражая благодарность Всевышнему за этот дар народу Израиля. Поначалу биму обходили один раз, но с XVI века число «кружений» увеличили до семи. Во время акафота все присутствующие (и мужчины, и женщины) стараются прикоснуться к свиткам и поучаствовать в этом праздничном веселом ритуале.

В Израиле, где праздник Симхат Тора заканчивается, тогда как в странах рассеяния он как раз начинается, в знак солидарности с единоверцами из диаспор в это время устраивают так называемые вторые акафот. «Вторые акафот» проходят уже не в синагогах, а на площадях городов или в других публичных местах. На них собирается множество людей, приглашаются музыкальные ансамбли и оркестры.

Завершая годовой цикл чтения Торы, вызывают к чтению последних ее глав всех без исключения мужчин, даже маленьких мальчиков. Существует правило, по которому одному чтецу не дают два свитка священной книги, поэтому изначально тот, кто заканчивал чтение последних строк Торы, тут же по памяти начинал новый цикл чтения. Позже для этого стали вызывать двух человек. И как только первый заканчивает читать недельную главу Везот а-браха -- «И вот благословение» из Второзакония, второй, используя другой свиток, начинает новый годовой цикл с чтения недельной главы «В начале» книги Берешит. Этот обычай возник в XII веке в Испании. А со временем, благодаря евреям, живущим во Франции, право читать этот отрывок стало настолько почетным, что удостоившегося такой чести стали называть хатан Берешит, что значит «жених книги/недельной главы Берешит».

Что принято делать в Симхат Тору

В Симхат Тору не работают. Обязательно устраивают праздничную трапезу и, конечно, не оставляют без внимания детей, которые участвуют во всех мероприятиях этого дня. Их принято одаривать подарками и угощать сладостями.

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