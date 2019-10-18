Полиция нашла пропавшего на Донбассе 15-летнего кадета (фото, видео)

Происшествия

Правоохранители нашли несовершеннолетнего лицеиста Григория Богуша из райцентра Кременная на Луганщине, поиски которого продолжались трое суток. Об этом сообщает полиция Луганской области.

«15-летний Григорий жив и невредим. Нашли парня, прочесывая местность в Сватовском районе, в лесополосе, неподалеку от нашего блокпоста на выезде из города. Он был одет в гражданскую одежду (на снимке). Юноша находится в состоянии стресса. Сейчас с парнем работают психологи и следователи. Впереди работа по установлению мотивов его поступка и всех обстоятельств происшествия», — рассказала «ФАКТАМ» начальник отдела коммуникации полиции региона Татьяна Погукай.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что полиция разыскивала 13-летнего подростка с парализованной рукой, пропавшего под Киевом, в Фастове, в четверг, 19 сентября. Мальчик ушел из дома и перестал выходить на связь. А в Киеве полиция искала еще одного пропавшего подростка — 13-летнего Дениса Черноуса.

Фото отдела коммуникации полиции Луганской области

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