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Происшествия

Полиция нашла пропавшего на Донбассе 15-летнего кадета (фото, видео)

16:42 18 октября 2019 280
Лицеист Григорий Богуш
Егор КРУШИЛИН, «ФАКТЫ»

Правоохранители нашли несовершеннолетнего лицеиста Григория Богуша из райцентра Кременная на Луганщине, поиски которого продолжались трое суток. Об этом сообщает полиция Луганской области.

«15-летний Григорий жив и невредим. Нашли парня, прочесывая местность в Сватовском районе, в лесополосе, неподалеку от нашего блокпоста на выезде из города. Он был одет в гражданскую одежду (на снимке). Юноша находится в состоянии стресса. Сейчас с парнем работают психологи и следователи. Впереди работа по установлению мотивов его поступка и всех обстоятельств происшествия», — рассказала «ФАКТАМ» начальник отдела коммуникации полиции региона Татьяна Погукай.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что полиция разыскивала 13-летнего подростка с парализованной рукой, пропавшего под Киевом, в Фастове, в четверг, 19 сентября. Мальчик ушел из дома и перестал выходить на связь. А в Киеве полиция искала еще одного пропавшего подростка — 13-летнего Дениса Черноуса.

Фото отдела коммуникации полиции Луганской области

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