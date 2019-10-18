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«Отравление КРОТом-2»: в РФ начинают сомневаться в болезни Анастасии Заворотнюк

6:58 18 октября 2019 421
Анастасия Заворотнюк
Инф. «ФАКТОВ»

В РФ всё больше и больше пользователей сети начинают сомневаться в том, что история со смертельным заболеванием Анастасии Заворотнюк является правдивой. Об этом пишет портал dni.ru.

Издание отмечает, что если исходить из комментариев в интернете, то некоторые поклонники прекрасной няни склонны предполагать, что семья Заворотнюк разыграла спектакль.

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Поводом для этого послужила история с госпитализацией Бари Алибасова. Когда тот якобы отравился чистящим средством, на деле все оказалось хорошо разыгранным спектаклем.

«Наверное, родные ждут, пока не рассосутся следы от липосакции», «Возможно, у Заворотнюк неудачная пластика, вот и прячут ее, как Гурченко в свое время, у которой глаза после подтяжки не закрывались», «Похоже на разыгранное ради рейтингов шоу», «Странно, что нигде не появились снимки ее больной, хотя ту же располневшую Фриске показывали»,  — цитирует пользователей портал.

В то же время, отмечают журналисты, огромным остается количество людей, которые переживает за здоровье актрисы.

К сожалению, даже несмотря на то, что в сети появились официальные странички, на которых опровергаются все недостоверные данные о состоянии здоровья актрисы, актуальной информации по-прежнему нет.

Такую скрытность семьи не понимают как простые поклонники актрисы, так и звёздные коллеги Анастасии — ведь чем больше семья актрисы придерживается молчания, тем больше слухов это провоцирует.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть попали фото из больницы, где лечат Анастасию Заворотнюк.

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