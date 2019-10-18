24.83 / 25.17 27.44 / 27.96
Киев: +14
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Миргороде проводили в последний путь солдата Ярославу Никоненко, погибшую на Донбассе от пули снайпера (фото)

20:06 18 октября 2019 294
Похороны солдата Ярославы Никоненко
Анна ВОЛКОВА, «ФАКТЫ» (Полтава)

В пятницу, 18 октября, в Миргороде на Полтавщине состоялось прощание с военнослужащей 101-й отдельной бригады охраны Генштаба ВСУ Украины Ярославой Никоненко, погибшей 15 октября при выполнении служебных обязанностей. Вражеский снайпер выпустил ей пулю в голову. Это случилось под Марьинкой Донецкой области.

На войну Ярослава ушла добровольцем, в 2015 году после гибели отца — Сергея Никоненко, служившего корректировщиком огня в батальоне «Айдар». Прошла в «Десне» четырехмесячную подготовку, откуда отправилась на передовую. Служила на позициях вблизи шахты «Бутовка», была разведчицей. Побратимы говорят, ей поручали самые сложные задания, нередко в тылу врага. Позже подписала контракт с Вооруженными Силами Украины.

— Она не должна была погибнуть, — вытирает слезы один из ветеранов АТО, пришедший на прощание. — Ярославу берегли, зная о том, что ее отец погиб на войне и у нее самой растет 13-летняя дочь. 101-я бригада охраны Генштаба — элитное соединение в составе Вооруженных Сил, подчиняется непосредственно начальнику Генерального штаба — Главнокомандующему ВСУ. Его нет на передовой. Но накануне президент Зеленский поздравлял военных на Донбассе, и, скорее всего, Ярославу отправили в зону ООС в командировку.

Наверняка, вражеский снайпер видел в прицеле красивую женщину, тем не менее, у него не дрогнула рука. Пуля попала Ярославе Никоненко в голову.

Проститься с отважной землячкой пришли тысячи жителей Миргорода: к гробу, установленному на центральной площади города, выстроилась огромная очередь из желающих отдать ей последние почести. Многие становились на колени. Гроб утопал в цветах.

Похоронили Ярославу Никоненко на Аллее героев на городском кладбище, где покоится ее отец, герой АТО, участник войны в Афганистане.

У погибшей осталась 13-летняя дочь София, которая все время, пока ее мама служила, была на воспитании бабушки в Миргороде, и младшая сестра Богдана, тоже фронтовичка. Богдана, как и при прощании с отцом, возглавляла траурную процессию.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 16 октября в зоне ООС на Донбассе погиб старший матрос Степан Крыль.

15 октября в госпитале Львова умер военнослужащий зенитно-ракетного полка Александр Воробей, тяжело раненный на Донбассе.

А 17 октября боевики на Донбассе применили тяжелую артиллерию. Они возобновили обстрелы из артиллерийских систем калибра 122 мм.

Фото автора

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Анастасия Заворотнюк

«Отравление КРОТом-2»: в РФ начинают сомневаться в болезни Анастасии Заворотнюк

Пенсия

Чем раньше, тем лучше: в ПФУ рассказали о жестком требовании к пенсионерам одной категории

В Киеве «накрыли» частную клинику, торговавшую человеческими органами (фото)

В Киеве "накрыли" частную клинику, торговавшую человеческими органами (фото)

Кейт Миддлтон и принц Уильям

После драматический ночи Кейт Миддлтон и принц Уильям сократили программу своего пакистанского турне (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер