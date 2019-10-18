Украина

В Миргороде проводили в последний путь солдата Ярославу Никоненко, погибшую на Донбассе от пули снайпера (фото)

В пятницу, 18 октября, в Миргороде на Полтавщине состоялось прощание с военнослужащей 101-й отдельной бригады охраны Генштаба ВСУ Украины Ярославой Никоненко, погибшей 15 октября при выполнении служебных обязанностей. Вражеский снайпер выпустил ей пулю в голову. Это случилось под Марьинкой Донецкой области.

На войну Ярослава ушла добровольцем, в 2015 году после гибели отца — Сергея Никоненко, служившего корректировщиком огня в батальоне «Айдар». Прошла в «Десне» четырехмесячную подготовку, откуда отправилась на передовую. Служила на позициях вблизи шахты «Бутовка», была разведчицей. Побратимы говорят, ей поручали самые сложные задания, нередко в тылу врага. Позже подписала контракт с Вооруженными Силами Украины.

— Она не должна была погибнуть, — вытирает слезы один из ветеранов АТО, пришедший на прощание. — Ярославу берегли, зная о том, что ее отец погиб на войне и у нее самой растет 13-летняя дочь. 101-я бригада охраны Генштаба — элитное соединение в составе Вооруженных Сил, подчиняется непосредственно начальнику Генерального штаба — Главнокомандующему ВСУ. Его нет на передовой. Но накануне президент Зеленский поздравлял военных на Донбассе, и, скорее всего, Ярославу отправили в зону ООС в командировку.

Наверняка, вражеский снайпер видел в прицеле красивую женщину, тем не менее, у него не дрогнула рука. Пуля попала Ярославе Никоненко в голову.

Проститься с отважной землячкой пришли тысячи жителей Миргорода: к гробу, установленному на центральной площади города, выстроилась огромная очередь из желающих отдать ей последние почести. Многие становились на колени. Гроб утопал в цветах.

Похоронили Ярославу Никоненко на Аллее героев на городском кладбище, где покоится ее отец, герой АТО, участник войны в Афганистане.

У погибшей осталась 13-летняя дочь София, которая все время, пока ее мама служила, была на воспитании бабушки в Миргороде, и младшая сестра Богдана, тоже фронтовичка. Богдана, как и при прощании с отцом, возглавляла траурную процессию.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 16 октября в зоне ООС на Донбассе погиб старший матрос Степан Крыль.

15 октября в госпитале Львова умер военнослужащий зенитно-ракетного полка Александр Воробей, тяжело раненный на Донбассе.

А 17 октября боевики на Донбассе применили тяжелую артиллерию. Они возобновили обстрелы из артиллерийских систем калибра 122 мм.

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