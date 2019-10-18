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Политика

Проект госбюджета раскритиковали, но приняли: что происходило в Раде 18 октября (полное видео заседания)

20:19 18 октября 2019 63
Верховная Рада
Инф. «ФАКТОВ»

18 октября, в пятницу, народные депутаты Украины рассмотрели проект госбюджета на 2020 год, который подало правительство, и приняли его в первом чтении.

Основной финансовый документ поддержало 255 нардепов. Критика была вызвана, в основном, низкими социальными стандартами.

Премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что документ планируют доработать и подать в Верховную Раду до 2 ноября. Он заявил, что в проекте основного финансового документа учтут пожелания народных депутатов.

Доходы в 2020 запланированы на уровне 1 079,5 млрд гривен. Расходы составят 1 170,0 млрд гривен, а дефицит госбюджета запланирован в размере 2,09% ВВП.

На национальную безопасность и оборону предусмотрено потратить 245,8 млрд гривен (на 33,8 млрд больше, чем в 2019 году), на здравоохранение — 108 млрд гривен (на 10 млрд гривен больше).

Запланировано и увеличение затрат на образование — 136,4 млрд гривен. Это на 7,7 млрд больше, чем в 2019 году.

Минимальная зарплата в 2020 году предусмотрена на уровне 4723 гривны.

Прожиточный минимум с 1 января составит 2027 гривен, с 1 июля — 2118 гривен, с 1 декабря — 2189 гривен.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», укрепление гривны может послужить причиной пересмотра Госбюджета.

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