- 20:50 «Шахтер» уничтожил «Колос», отпраздновав самую крупную победу в сезоне: видео голов
- 20:48 На Тернопольщине погибла школьница, выпавшая на ходу из автобуса
- 20:44 В Одессе суд вынес приговор капитану катера «Иволга», при крушении которого погибли 20 человек
- 20:31 Преподаватель одесского вуза уволился после скандала с "польскими масонами, придумавшими Украину"
- 20:19 Проект госбюджета раскритиковали, но приняли: что происходило в Раде 18 октября (полное видео заседания)
- 20:11 Привет "Минску": Золотое обстреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов
- 20:06 В Миргороде проводили в последний путь солдата Ярославу Никоненко, погибшую на Донбассе от пули снайпера
- 19:48 Звезде сериала «Школа» предложили 10 тысяч долларов за голые фото
- 19:46 Зимой украинцев ждут самые сильные за последние 30 лет морозы, — Гидрометцентр
- 19:38 В Киеве на выходные перекроют Дарницкую площадь (схемы проезда)
- 19:27 Любой каприз — за ваши деньги: под Киевом полицейские-конвоиры организовывали досуг арестованным бандитам
- 19:07 В случае изменений "зеленого тарифа" инвесторы обратятся в международный арбитраж
Проект госбюджета раскритиковали, но приняли: что происходило в Раде 18 октября (полное видео заседания)
18 октября, в пятницу, народные депутаты Украины рассмотрели проект госбюджета на 2020 год, который подало правительство, и приняли его в первом чтении.
Основной финансовый документ поддержало 255 нардепов. Критика была вызвана, в основном, низкими социальными стандартами.
Премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что документ планируют доработать и подать в Верховную Раду до 2 ноября. Он заявил, что в проекте основного финансового документа учтут пожелания народных депутатов.
Доходы в 2020 запланированы на уровне 1 079,5 млрд гривен. Расходы составят 1 170,0 млрд гривен, а дефицит госбюджета запланирован в размере 2,09% ВВП.
На национальную безопасность и оборону предусмотрено потратить 245,8 млрд гривен (на 33,8 млрд больше, чем в 2019 году), на здравоохранение — 108 млрд гривен (на 10 млрд гривен больше).
Запланировано и увеличение затрат на образование — 136,4 млрд гривен. Это на 7,7 млрд больше, чем в 2019 году.
Минимальная зарплата в 2020 году предусмотрена на уровне 4723 гривны.
Прожиточный минимум с 1 января составит 2027 гривен, с 1 июля — 2118 гривен, с 1 декабря — 2189 гривен.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», укрепление гривны может послужить причиной пересмотра Госбюджета.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.