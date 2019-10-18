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Госбюджет-2020 приняли в первом чтении, но это не точно: что хотят изменить в главном финансовом документе страны
В пятницу, 18 октября, народные депутаты Украины, рассмотрев поданный правительством проект госбюджета на 2020 год, приняли его в первом чтении.
Как передает ZN, за документ, в основном, проголосовала президентская «Слуга народа» — его поддержали 255 нардепов.
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Сообщается, что проект основного финансового документа одобрили несмотря на критику из-за низких социальных стандартов и темпов экономического роста. Вместе с тем в правительстве, заявив, что документ разрабатывался на весеннем макроэкономическом прогнозе, пообещали подготовить его ко второму чтению с учетом обновленных показателей.
Что же касается цифр, отраженных в еще неисправленном проекте основного финансового документа, то, как передает «РБК-Украина», доходы в 2020 запланированы на уровне 1 079,5 млрд гривен, из них 962,7 млрд гривен — общий фонд. Расходы составят 1170,0 млрд гривен, а дефицит госбюджета снижен до 2,09% ВВП.
В частности, на национальную безопасность и оборону планируется потратить 245,8 млрд гривен (на 33,8 млрд больше, чем в 2019 году), на здравоохранение — 108 млрд гривен (на 10 млрд гривен больше).
На развитие дорожной инфраструктуры проект бюджета предусматривает 74,4 млрд гривен, на энергетическую независимость закладывается — 2 млрд гривен.
Запланировано и увеличение затрат на образование — 136,4 млрд гривен, что на 7,7 млрд больше, чем в текущем году.
Минимальная зарплата в 2020 году запланирована на уровне 4723 гривни.
Прожиточный минимум с 1 января — 2027 гривен, с 1 июля — 2118 гривен, с 1 декабря — 2189 гривен.
- Дети в возрасте до 6 лет: с 1 января 2020 года — 1779, с 1 июля — 1859, с 1 декабря — 1921 гривен;
- Дети в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2020 года — 2218, с 1 июля — 2318, с 1 декабря — 2395 гривен;
- Трудоспособные лица: с 1 января 2020 года — 2102, с 1 июля — 2197, с 1 декабря — 2270 гривен;
- Лица, которые потеряли работоспособность: с 1 января 2020 года — 1638, с 1 июля — 1712, с 1 декабря — 1769 гривен.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», народный депутат Украины, член парламентского Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Инна Совсун заявила, что в проекте госбюджета на 2020 год нет денег для повышения зарплаты педагогам.
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