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Украина

Журналистки, депутатши и даже рэперша: названы самые влиятельные женщины Украины

21:20 18 октября 2019 157
рейтинг
Инф. «ФАКТОВ»

Новый рейтинг «100 самых влиятельных женщин Украины» существенно — на 59% - обновился по сравнению с прошлым годом, пополнился известными Facebook-блогерами, нобелевской лауреаткой и рэп-исполнительницей. Кроме того, впервые за 13 лет составители рейтинга решили отказаться от традиционного ранжирования участниц по степени влиятельности, а вместо этого разделили их по категориям.

В число «новых имен» рейтинга вошли молодые министры образования (Анна Новосад) и здравоохранения (Зоряна Скалецкая) депутаты Кира Рудик и Яна Зинкевич. Получив титул «первой леди», попала в рейтинг Елена Зеленская. Сохранили места в списке депутаты Иванна Климпуш-Цинцадзе, Нина Южанина, Ирина Геращенко и Юлия Тимошенко.

Включены в рейтинг «Фокуса» женщины-лидеры общественного мнения в соцсетях: Алена Монова и Елизавета Богуцкая. Попали в сотню самых влиятельных общественные активистки Руслана Панухник и Александра Мезинова. В категорию «Кумиры» вошла журналист Янина Соколова. Также есть в списке польская писательница с украинскими корнями, нобелевская лауреатка 2019 года Ольга Токарчук. Попала в число самых влиятельных женщин популярная рэп-исполнительница Alyona Alyona.

Как отмечают составители рейтинга, средний возраст участниц — 41 год, в списке преимущественно киевлянки (90 из 100 проживают в столице).

Напомним, ранее был опубликован рейтинг самых красивых женщин мира и ежегодный список самых богатых леди от Forbes.

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