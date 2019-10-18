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В Одессе "трясут" отделение полиции: источник раскрыл детали спецоперации
В пятницу вечером в Малиновском районе Одессы, в одном из отделений главка Нацполиции, проводятся обыски в связи с задержанием его сотрудников за взятку 5 тысяч долларов.
Как сообщил источник «ФАКТОВ» в правоохранительных органах, уже несколько часов идут следственные действия в Хмельницком отделении полиции (Малиновский отдел регионального главка НПУ), расположенном по улице Мечникова.
Как отмечается, сотрудники СБУ и Государственного бюро расследований провели спецоперацию по разоблачению полицейских, вымогавших взятку 5 тысяч долларов у местного жителя, подозреваемого в угоне автомобиля.
По предварительным данным, задержаны трое или четверо полицейских.
«Предварительно, сегодня подозреваемые получили уже второй „транш“ взятки — 2,5 тысяч долларов», — сказал источник.
Как сообщали «ФАКТЫ», на днях в Подольске Одесской области задержали криминального авторитета, который пытался дать взятку полицейскому.
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