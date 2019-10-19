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Нежные обнимашки: Киркоров поздравил Лободу откровенным фото
Поп-король Филипп Киркоров не смог остаться в стороне от поздравлений празднующей свой 37-ой день рождения украинской певицы Светланы Лободы и сделал это при помощи немного фривольного снимка.
На фото Филипп Бедросович обнимает певицу, тогда как его рука лежит где-то между грудью и талией Светланы, демонстрирующей глубокое декольте.
«С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, СУПЕРЗВЕЗДА!»— написал Киркоров на своей странице, а толпа комментаторов тут же стала обсуждать «горячие» объятия артистов.
Большинство пользователей, конечно же, одобрили его поздравление: «Отличный снимок. Филипп вы смотритесь со Светланой великолепно!», «С Днём Рождения Вашу подругу!», «С Днём рождения!!! Любви, счастья, удачи, дальнейших творческих успехов!».
Традиционно не обошлось и без капли дегтя от хейтеров, которые даже обозвали певца «сексибоем Киром»: «Ну что сексибой Кир ты надеюсь доволен?»
Досталось сполна и украинке Лободе: «Никакая не суперзвезда-талантливая, но пошлая. Наша Кристина лучше!», «Жертва пластической хирургии, ещё чуть-чуть и Алентова», «Противно смотреть на эту „суперзвезду“! Неужели не понимает, что ее оголенные „блины“ вызывают отвращение!», «Уши спаниэля».
Между тем, сама Светлана не очень обращала внимание не обидные замечания недоброжелателей. Как известно, Лобода решила начать празднование еще до наступления рассвета, а компанию ей составил 56-летний лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн. По сути, певица просто перестала скрывать свой роман с музыкантом.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Светлана Лобода опубликовала в Instagram новое фото и заявила, что абсолютно счастлива. Певица призналась, что сейчас она влюблена и чувствует взаимность. А также мечтает, чтобы эти ощущения не заканчивались никогда.
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