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Люблю и любима: Светлана Лобода заинтриговала признанием в свой день рождения
Популярная певица Светлана Лобода, которая встретила свой 37-й день рождения с Тиллем Линдеманном и друзьями, заинтриговала очередным признанием. Звезда опубликовала в Instagram новое фото и заявила, что абсолютно счастлива. Светлана призналась, что сейчас она влюблена и чувствует взаимность. Она мечтает, чтобы эти ощущения не заканчивались никогда.
«Сегодня я проснулась абсолютно счастливой. Я люблю и любима и пусть это не заканчивается никогда!!! Спасибо», — написала Лобода.
Однако, имя своего возлюбленного Лобода не называет. Даже в интервью Ксении Собчак она ушла от прямого ответа, сказав лишь о Линдеманне, что «он — ох*енный».
Также «ФАКТЫ» писали о том, Лобода показала свадебное фото родителей и поздравила их с годовщиной свадьбы.
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