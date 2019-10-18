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Шоу-бизнес

Люблю и любима: Светлана Лобода заинтриговала признанием в свой день рождения

14:13 18 октября 2019 294
Светлана Лобода
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Популярная певица Светлана Лобода, которая встретила свой 37-й день рождения с Тиллем Линдеманном и друзьями, заинтриговала очередным признанием. Звезда опубликовала в Instagram новое фото и заявила, что абсолютно счастлива. Светлана призналась, что сейчас она влюблена и чувствует взаимность. Она мечтает, чтобы эти ощущения не заканчивались никогда.

«Сегодня я проснулась абсолютно счастливой. Я люблю и любима и пусть это не заканчивается никогда!!! Спасибо», — написала Лобода.

Однако, имя своего возлюбленного Лобода не называет. Даже в интервью Ксении Собчак она ушла от прямого ответа, сказав лишь о Линдеманне, что «он — ох*енный».

Также «ФАКТЫ» писали о том, Лобода показала свадебное фото родителей и поздравила их с годовщиной свадьбы.

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