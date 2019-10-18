Шоу-бизнес

Лобода встретила день рождения с Линдеманном (фото)

Украинская певица Светлана Лобода, которой часто приписывают роман с солистом Rammstein Тиллем Линдеманном, отпраздновала с ним свой день рождения.

В Instagram певица, которой исполнилось 37 лет, опубликовала фото праздничной вечеринки. На сам праздник пригласили команду певицы и ее друзей.

На фото Светлана позирует с Тиллем Линдеманном и дизайнером Бичоллой (Анзором Тетрадзе).

Лобода подписала фотографию: «Мой день» и добавила хештег: «Моя ночь».

В комментариях Лободу поздравили Михаил Галустян, Анита Цой и другие.

Отметим, что ранее Лобода рассказала Ксении Собчак о том, какие чувства вызывает у нее Тилль. Она также намекнула, что у них роман.

Кстати, роман Лободе приписывают и с другим мужчиной — Бичоллой.

Напомним, что накануне семья Лободы отметила еще одно событие — годовщину свадьбы родителей певицы.

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