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Лобода встретила день рождения с Линдеманном (фото)
Украинская певица Светлана Лобода, которой часто приписывают роман с солистом Rammstein Тиллем Линдеманном, отпраздновала с ним свой день рождения.
В Instagram певица, которой исполнилось 37 лет, опубликовала фото праздничной вечеринки. На сам праздник пригласили команду певицы и ее друзей.
На фото Светлана позирует с Тиллем Линдеманном и дизайнером Бичоллой (Анзором Тетрадзе).
Лобода подписала фотографию: «Мой день» и добавила хештег: «Моя ночь».
В комментариях Лободу поздравили Михаил Галустян, Анита Цой и другие.
Отметим, что ранее Лобода рассказала Ксении Собчак о том, какие чувства вызывает у нее Тилль. Она также намекнула, что у них роман.
Кстати, роман Лободе приписывают и с другим мужчиной — Бичоллой.
Напомним, что накануне семья Лободы отметила еще одно событие — годовщину свадьбы родителей певицы.
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