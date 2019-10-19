«Песец был бы уместнее»: в Раде обнаружили куницу (видео)

Происшествия

В пятницу, 18 октября, в последний день пленарной недели, когда народные депутаты принимали госбюджет-2020, в здании Верховной Рады обнаружили куницу. Фото и видео в Facebook опубликовал Ярослав Железняк.

«Пленарная неделя в Раде закончилась неожиданно. Знал, что в парламенте можно увидеть разное, но даже меня такой гость удивил. Как в кулуарах появилась эта дикая куница, вопросы», — написал он, отметив, что животное «поймали и выпустили на волю».

Судя по фото и видео, животное было в помещении, где заседает какой-то парламентский комитет. Куница носилась между стульями, забиралась на стойку телеэкрана и прыгала на дверь.

Подписчики Железняка комментируют пост парламента с юмором, отмечая, что куница, видимо, хотела вне очереди попасть на личный прием к одному из нардепов. Один из фолловеров напоминает, что в Риме сенаром был назначен конь, а украинские амбиции помельче. Многие жалеют куницу, попавшую в неволю, и пишут, что животное умное и понимает, где дверь и как ее нужно открыть. А также интересуются, где «воля» для куницы в мегаполисе. Кто-то отмечает, что судя по ситуации, уместнее было бы в Раду привезти белого песца.

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