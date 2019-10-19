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«Песец был бы уместнее»: в Раде обнаружили куницу (видео)
В пятницу, 18 октября, в последний день пленарной недели, когда народные депутаты принимали госбюджет-2020, в здании Верховной Рады обнаружили куницу. Фото и видео в Facebook опубликовал Ярослав Железняк.
«Пленарная неделя в Раде закончилась неожиданно. Знал, что в парламенте можно увидеть разное, но даже меня такой гость удивил. Как в кулуарах появилась эта дикая куница, вопросы», — написал он, отметив, что животное «поймали и выпустили на волю».
Судя по фото и видео, животное было в помещении, где заседает какой-то парламентский комитет. Куница носилась между стульями, забиралась на стойку телеэкрана и прыгала на дверь.
Подписчики Железняка комментируют пост парламента с юмором, отмечая, что куница, видимо, хотела вне очереди попасть на личный прием к одному из нардепов. Один из фолловеров напоминает, что в Риме сенаром был назначен конь, а украинские амбиции помельче. Многие жалеют куницу, попавшую в неволю, и пишут, что животное умное и понимает, где дверь и как ее нужно открыть. А также интересуются, где «воля» для куницы в мегаполисе. Кто-то отмечает, что судя по ситуации, уместнее было бы в Раду привезти белого песца.
«ФАКТЫ» сообщали об эксперименте, который провели над коровами японские ученые. Чтобы подтвердить или опровергнуть теорию о том, что полоски зебры защищают животное не только от жары, но и от укусов насекомых, они перекрасили простую буренку в африканскую зебру.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».