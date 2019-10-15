В Японии намерены массово перекрашивать коров в зебр: названа причина (фото)

Мир

Многим известна теория о том, что полоски зебры защищают животное не только от жары, но и от укусов насекомых. Ученые из Японии решили провести необычный и весьма веселый эксперимент, для того чтобы доказать справедливость этого утверждения или полностью опровергнуть теорию. Об этом пишет Hi-news.ru со ссылкой на Huffington post.

Главной героиней эксперимента стала самая обыкновенная корова. Ради науки ей пришлось стерпеть человеческие манипуляции и привыкнуть к новому имиджу.

Ученые перекрасили животное, превратив простую буренку в африканскую зебру. К сожалению, неизвестно, каким красителем пользовались исследователи-экспериментаторы, но результат их работы способен впечатлить любого стилиста и вызвать зависть у специалистов, придумывающих фантастических животных для кинофильмов. Невиданный гибрид коровы и зебры смотрится весьма мило.

Для участия в этом забавном эксперименте специалисты отобрали шесть черных японских коров. Буренки этой породы были выбраны из-за отсутствия светлых или цветных пятен на их шкурах. То есть их было намного проще превратить в зебр.

Модный окрас с пользой для здоровья: ученые раскрасили в полоску корову и выяснили, что маскировка отпугивает насекомых

Животных разделили на три группы, по паре коров в каждой и раскрасили по-разному:

«А» — нанесли яркие белые полосы, полностью имитируя окрас зебр;

«В» — нарисовали темные полосы, почти сливающиеся с цветом шерсти;

«С» — не сделали ничего.

После того, как этот подготовительный этап завершился, ученые приступили к наблюдению. Животные направились на выпас, а ученые приготовились в конце дня сравнить интенсивность воздействия на коров насекомых.

Как это ни странно, но результаты этого забавного эксперимента могут оказаться весьма полезны для фермерских и животноводческих хозяйств. Как оказалось, насекомые в разы реже атакуют полосатых коров.

Причем животные из экспериментальной группы «А», то есть те, которые щеголяли на выпасе с яркими белыми полосками, практически вообще не пострадали от укусов оводов и прочих насекомых.

Гораздо хуже обстояли дела у коров, напоминающих «мелированных брюнеток». Животные из группы «В» были изрядно искусаны кровососущими насекомыми. Но в сравнении с коровами, чей внешний вид ученые оставили не тронутым, животным из группы «В» повезло.

Черные коровы из экспериментальной группы «С» были в буквальном смысле измучены активностью кровососущих насекомых.

В чем практическая польза этого эксперимента? Информационный ресурс поясняет, что эксперимент ученых показал, что можно использовать безопасный для здоровья коровы, нетоксичный краситель и с его помощью надежно защитить буренок.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», итальянские пожарные спасли корову, сорвавшуюся с утеса на острове Сардиния и застрявшую среди скал. Спасатели спустились к корове, надели на нее упряжь и прикрепили ее к тросу, спускавшемуся с зависшего над ними вертолета. Для спокойствия животного на голову ему надели мешок. И подняли в воздух. Корова пролетела несколько километров и благополучно приземлилась на лугу.

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