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В Японии намерены массово перекрашивать коров в зебр: названа причина (фото)
Многим известна теория о том, что полоски зебры защищают животное не только от жары, но и от укусов насекомых. Ученые из Японии решили провести необычный и весьма веселый эксперимент, для того чтобы доказать справедливость этого утверждения или полностью опровергнуть теорию. Об этом пишет Hi-news.ru со ссылкой на Huffington post.
Главной героиней эксперимента стала самая обыкновенная корова. Ради науки ей пришлось стерпеть человеческие манипуляции и привыкнуть к новому имиджу.
Ученые перекрасили животное, превратив простую буренку в африканскую зебру. К сожалению, неизвестно, каким красителем пользовались исследователи-экспериментаторы, но результат их работы способен впечатлить любого стилиста и вызвать зависть у специалистов, придумывающих фантастических животных для кинофильмов. Невиданный гибрид коровы и зебры смотрится весьма мило.
Для участия в этом забавном эксперименте специалисты отобрали шесть черных японских коров. Буренки этой породы были выбраны из-за отсутствия светлых или цветных пятен на их шкурах. То есть их было намного проще превратить в зебр.
Модный окрас с пользой для здоровья: ученые раскрасили в полоску корову и выяснили, что маскировка отпугивает насекомых
Животных разделили на три группы, по паре коров в каждой и раскрасили по-разному:
- «А» — нанесли яркие белые полосы, полностью имитируя окрас зебр;
- «В» — нарисовали темные полосы, почти сливающиеся с цветом шерсти;
- «С» — не сделали ничего.
После того, как этот подготовительный этап завершился, ученые приступили к наблюдению. Животные направились на выпас, а ученые приготовились в конце дня сравнить интенсивность воздействия на коров насекомых.
Как это ни странно, но результаты этого забавного эксперимента могут оказаться весьма полезны для фермерских и животноводческих хозяйств. Как оказалось, насекомые в разы реже атакуют полосатых коров.
Причем животные из экспериментальной группы «А», то есть те, которые щеголяли на выпасе с яркими белыми полосками, практически вообще не пострадали от укусов оводов и прочих насекомых.
Гораздо хуже обстояли дела у коров, напоминающих «мелированных брюнеток». Животные из группы «В» были изрядно искусаны кровососущими насекомыми. Но в сравнении с коровами, чей внешний вид ученые оставили не тронутым, животным из группы «В» повезло.
Черные коровы из экспериментальной группы «С» были в буквальном смысле измучены активностью кровососущих насекомых.
В чем практическая польза этого эксперимента? Информационный ресурс поясняет, что эксперимент ученых показал, что можно использовать безопасный для здоровья коровы, нетоксичный краситель и с его помощью надежно защитить буренок.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», итальянские пожарные спасли корову, сорвавшуюся с утеса на острове Сардиния и застрявшую среди скал. Спасатели спустились к корове, надели на нее упряжь и прикрепили ее к тросу, спускавшемуся с зависшего над ними вертолета. Для спокойствия животного на голову ему надели мешок. И подняли в воздух. Корова пролетела несколько километров и благополучно приземлилась на лугу.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..