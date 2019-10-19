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Шоу-бизнес

После жесткого падения со сцены Леди Гаге сделали рентген всего тела (фото, видео)

8:25 19 октября 2019 179
Леди Гага
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Американская певица Леди Гага, которая во время выступления в Лас-Вегасе упала со сцены вместе со своим фанатом, призналась в соцсети Instagram, что после концерта отправилась в больницу, где ей сделали рентген практически всего тела в поисках возможных переломов.

По счастью, жесткое падение обошлось без серьезных последствий. Поп-звезда опубликовала рентгеновский снимок своей руки, демонстрирующей знак «ОК» — в знак того, что с ней все в порядке и фанаты могут не волноваться. И подписала фото цитатой из собственной песни: «Просто танцуй. Все будет хорошо».

Поклонники звезды были обеспокоены инцидентом, поскольку она, как известно, страдает заболеванием соединительных тканей — фибромиалгией, которая вызывает постоянную боль во всем теле.

33-летняя Леди Гага после падения быстро поднялась с помощью охранников и сказала: "Все окей… Единственное, что не окей - не хватает лестницы, чтобы я могла забраться обратно на эту чертову сцену". Уронивший ее поклонник по имени Джек так разнервничался, что заплакал, но звезда бросилась успокаивать его: "Да ну! Все хорошо. Это не твоя вина. Можешь мне пообещать кое-что? Можешь прямо сейчас простить себя за то, что тут случилось? Для того, чтобы сплясать танго нужны двое", – сказала она и попросила его снова подняться к ней на сцену. А тот сразу утешился и признался, что уже больше десяти лет является фанатом звезды.

«Думаю, это потрясающе. 11 лет – и мы так нравимся друг другу, что даже вдвоем падаем с этой чертовой сцены. Мы упали друг другу в объятия, Джек. Мы как Джек и Роуз из "Титаника"… Если кто-то будет нападать на тебя завтра в интернете – я буду очень расстроена», - предупредила она.

Леди Гага также доказала, что является не только добросердечной женщиной, но и профессионалом высшего класса, когда после падения с легкостью исполнила сложный танец, сопровождающий ее песню Bad Romance. При этом она, без сомнения, должна была ощущать серьезный дискомфорт, но внешне это никак не проявлялось.

Ранее, как сообщали «ФАКТЫ», Леди Гага упала на улице, садясь в автомобиль.

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