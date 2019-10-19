После жесткого падения со сцены Леди Гаге сделали рентген всего тела (фото, видео)

Шоу-бизнес

Американская певица Леди Гага, которая во время выступления в Лас-Вегасе упала со сцены вместе со своим фанатом, призналась в соцсети Instagram, что после концерта отправилась в больницу, где ей сделали рентген практически всего тела в поисках возможных переломов.

По счастью, жесткое падение обошлось без серьезных последствий. Поп-звезда опубликовала рентгеновский снимок своей руки, демонстрирующей знак «ОК» — в знак того, что с ней все в порядке и фанаты могут не волноваться. И подписала фото цитатой из собственной песни: «Просто танцуй. Все будет хорошо».

Поклонники звезды были обеспокоены инцидентом, поскольку она, как известно, страдает заболеванием соединительных тканей — фибромиалгией, которая вызывает постоянную боль во всем теле.

Lady Gaga and a fan suffered a major fall at #Enigma tonight! pic.twitter.com/3YplZSUHIG — The Pop Hub (@ThePopHub) October 18, 2019

33-летняя Леди Гага после падения быстро поднялась с помощью охранников и сказала: "Все окей… Единственное, что не окей - не хватает лестницы, чтобы я могла забраться обратно на эту чертову сцену". Уронивший ее поклонник по имени Джек так разнервничался, что заплакал, но звезда бросилась успокаивать его: "Да ну! Все хорошо. Это не твоя вина. Можешь мне пообещать кое-что? Можешь прямо сейчас простить себя за то, что тут случилось? Для того, чтобы сплясать танго нужны двое", – сказала она и попросила его снова подняться к ней на сцену. А тот сразу утешился и признался, что уже больше десяти лет является фанатом звезды.

«Думаю, это потрясающе. 11 лет – и мы так нравимся друг другу, что даже вдвоем падаем с этой чертовой сцены. Мы упали друг другу в объятия, Джек. Мы как Джек и Роуз из "Титаника"… Если кто-то будет нападать на тебя завтра в интернете – я буду очень расстроена», - предупредила она.

Леди Гага также доказала, что является не только добросердечной женщиной, но и профессионалом высшего класса, когда после падения с легкостью исполнила сложный танец, сопровождающий ее песню Bad Romance. При этом она, без сомнения, должна была ощущать серьезный дискомфорт, но внешне это никак не проявлялось.

Lady Gaga fell off the stage and then proceeded to kill the Bad Romance choreography like nothing ever happened. The level of professionalism... far too much! pic.twitter.com/X6EFxhlGIL — Lady Gaga Facts (@LGMonsterFacts) October 18, 2019

Ранее, как сообщали «ФАКТЫ», Леди Гага упала на улице, садясь в автомобиль.

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