Шоу-бизнес

Пьяная Леди Гага, усаживаясь в машину, промахнулась и упала на тротуар (видео)

В сеть попало видео конфуза, произошедшего с американской певицей Леди Гагой. Ролик, снятый в Лос-Анджелесе, опубликовало издание TMZ. На нем видно, как Леди Гага нетвердой походкой направляется к машине. Она отталкивает руку ассистента и пытается открыть дверь автомобиля, но неожиданно падает на тротуар.

За кадром слышны крики: «Вы в порядке?», «О Боже!». Однако 37-летняя поп-звезда с помощью помощников встает и лучезарно улыбается камерам.

Пользователи сети предположили, что певица была пьяной. Однако другие считают, что во всем виноваты солнцезащитные очки, которые Леди Гага зачем-то надела ночью. Они, мол, вызвали дезориентацию.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Леди Гагу сняли целующейся с новым бойфрендом.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter