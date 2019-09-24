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Пьяная Леди Гага, усаживаясь в машину, промахнулась и упала на тротуар (видео)
В сеть попало видео конфуза, произошедшего с американской певицей Леди Гагой. Ролик, снятый в Лос-Анджелесе, опубликовало издание TMZ. На нем видно, как Леди Гага нетвердой походкой направляется к машине. Она отталкивает руку ассистента и пытается открыть дверь автомобиля, но неожиданно падает на тротуар.
За кадром слышны крики: «Вы в порядке?», «О Боже!». Однако 37-летняя поп-звезда с помощью помощников встает и лучезарно улыбается камерам.
Пользователи сети предположили, что певица была пьяной. Однако другие считают, что во всем виноваты солнцезащитные очки, которые Леди Гага зачем-то надела ночью. Они, мол, вызвали дезориентацию.
Lady Gaga LITERALLY celebrated the #FirstDayOfFall pic.twitter.com/A0ONbzlLvg— TMZ (@TMZ) September 24, 2019
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Леди Гагу сняли целующейся с новым бойфрендом.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.