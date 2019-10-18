Шоу-бизнес

Леди Гага упала со сцены, запрыгнув на фаната во время шоу (видео)

Знаменитая американская певица Леди Гага, которая недавно упала прямо на улице, снова попала в курьезную ситуацию. На этот раз прямо на сцене. Во время шоу в Лас-Вегасе она в кураже запрыгнула на фаната, а затем вместе с ним свалилась со сцены.

Мужчина явно не ожидал, что окажется так близко к кумиру и что Леди Гага окажется на нем верхом. Он буквально оторопел от удивления. Видимо, от шока он не мог совладать собой, потерял равновесие и рухнул вместе со звездой прямо на зрителей. Судьба парня неизвестна, а вот певица уже через несколько минут продолжила выступление.

Напомним, Леди Гага не первый раз падает на сцене. Однажды она свалилась с рояля, но при этом продолжала петь.

Еще недавно в СМИ обсуждали роман певицы с американским актером Брэдли Купером. Леди Гага призналась, что он разбил ей сердце.

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