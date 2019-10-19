Суд принял новое решение по делу о пожаре в «Виктории»

Украина

В пятницу, 18 октября, Киевский районный суд Одессы продлил содержание под стражей экс-директору оздоровительно-спортивного муниципального комплекса «Виктория» Петросу Саркисяну. Напомним, во время пожара в лагере года погибли три несовершеннолетние воспитанницы творческого коллектива «Адель».

Мера пресечения подсудимому по ходатайству прокурора продлена на 60 суток.

Представитель прокуратуры заявил, что риск давления на свидетелей и попытки скрыться от следствия остаются. Поэтому Саркисяна необходимо содержать в СИЗО.

Как отмечают потерпевшие, похоже, подобная ситуация вполне устраивает как сторону обвинения, так и судейских. Избран субъект — директор лагеря, на которого «валят» всю ответственность. Хотя по делу проходят еще целый ряд должностных лиц и чиновники муниципалитета.

«Ясно, что Саркисян играл не последнюю роль в „делах“ департамента образования и науки Одесского горсовета. Но куда больше виновны чиновники данного департамента управления капитального строительства, которых попросту вывели из дел и практически освободители от уголовной ответственности», — считают адвокаты потерпевшей стороны.

Как сообщали «ФАКТЫ», пожар, во время которого погибли три воспитанницы творческого коллектива «Адель», в одесском лагере «Виктория» произошел в ночь на 16 сентября 2017 года. Правоохранители открыли несколько уголовных производств, в которых фигурируют в качестве подозреваемых директор комплекса Петрос Саркисян, старший воспитатель Наталья Цокур (Янчик), бывшая заместитель мэра Одессы Зинаида Цвиринько, экс-руководитель Киевского отдела ГУ ГСЧС в Одесской области и инспектор.

Суд принял решение только по Цокур, которая приговорена к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года. Из всех фигурантов в СИЗО содержится только Саркисян.

Также прокуратура объявила о подозрении в растрате крупной суммы бюджетных средств руководителю фирмы, которая занималась реконструкцией «Виктории».

29 ноября 2018 года исполком Одесского горсовета принял решение о передаче «Виктории» под временное размещение военнослужащих, 6 декабря суд снял арест с каменных корпусов лагеря. После прохождения соответствующей подготовки резервисты покинули территорию комплекса.

18 февраля 2019 г. директор департамента образования и науки горсовета Елена Буйневич заявила, что летом лагерь откроют. В марте стало известно, что независимые эксперты выявили грубые нарушения строительных норм при сооружении деревянных корпусов, а мае — о наборе первой смены на оздоровление, о чем мэр Одессы Геннадий Труханов подписал соответствующее распоряжение. В августе лагерь принял на оздоровление 100 детей.

Худрук коллектива «Адель» Татьяна Егорова, которая является свидетелем по делу, выехала за пределы Украины и не является на судебные заседания.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что руководство детского лагеря заключило мировое соглашение со спасателями.

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