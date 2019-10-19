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Людей смыло волной: появились первые фото с места прорыва дамбы в России

9:03 19 октября 2019 218
прорыв дамбы
Инф. «ФАКТОВ»

Прорыв дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Краснодарского края России, где уже много лет добывают золото, произошел в шесть утра по местному времени.

Сейба — горно-таежная река с мощным, бурным течением. Золотоносные месторождения расположены в северной части Курагинского района. Это гористая местность, практически не освоенная человеком.

Когда прорвало дамбу, пошла сильная волна, от ее удара строения разрушились, и люди от неожиданности просто ничего не смогли и не успели сделать.

По словам очевидцев, волна была высотой около четырех метров.

Во время прорыва дамбы пострадали работники золотодобывающей артели. Они спали в своих вагончиках и их буквально смыло волной.

По последним данным российского МЧС, число погибших уже 12 человек, еще 19 госпитализированы, число пропавших без вести — 10 человек.

В российских СМИ появились фото с места трагедии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о прорыве дамбы в сибирском городе Тулун.

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