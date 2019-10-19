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Спорт

Гвоздик – Бетербиев: статистика ударов

9:08 19 октября 2019 71
Гвоздик – Бетербиев: статистика ударов
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Украинский боксер-полутяжеловес Александр Гвоздик потерпел первое поражение в карьере, уступив техническим нокаутом россиянину Артуру Бетербиеву в поединке за два чемпионских титула по версиям WBC и IBF.

Согласно статистике, подсчитанной компьютеризированной системой CompuBox, украинец выбросил больше ударов, чем россиянин (614 против 515), но процент попаданий был гораздо ниже (118 точных ударов против 161-го, в процентах — 19,2% против 31,3%). Наиболее успешными для нашего боксера были шестой и восьмой раунды, а вот в девятом и десятом, когда и был остановлен бой, подавляющее преимущество было на стороне Бетербиева.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ЧЕМПИОНСКОГО БОЯ ГВОЗДИК — БЕТЕРБИЕВ

ПОЛНОЕ ВИДЕО БОЯ ГВОЗДИК — БЕТЕРБИЕВ

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Гвоздик лидировал по запискам у двух судей из трех на момент остановки боя с Бетербиевым.

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