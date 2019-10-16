Гвоздик – Бетербиев: онлайн-трансляция боя за два чемпионских пояса

Спорт

В ночь с 18 на 19 октября в Филадельфии (США) чемпион WBC в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик (17 побед, 14 из них — нокаутом) будет защищать свой титул в поединке с обладателем пояса IBF россиянином Артуром Бетербиевым (14 побед, все — нокаутом).

«ФАКТЫ» ПРОВЕДУТ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ ПОЕДИНКА, ЗА КОТОРОЙ ВЫ СМОЖЕТЕ СЛЕДИТЬ В ЭТОЙ НОВОСТИ.

Слова перед боем

Александр Гвоздик: «Моей первой целью было завоевание титула чемпиона мира в полутяжёлом весе. Теперь я хочу объединить пояса. Эта моя миссия начинается с Артура Бетербиева. Будет захватывающий бой, который понравится болельщикам. Они ждали этого поединка, и мы подарим им шоу. Знаю одно: я стану объединённым чемпионом. У меня лучший тренер, Тедди Атлас. С ним я вижу, что прогрессирую. Главная задача в бою с Бетербиевым — не пропускать. Он же рукой бьет, словно копытом. Сильный боксёр с богатым любительским опытом. В расцвете сил. Могу отозваться о нем исключительно положительно. Это серьезнейший спортсмен и серьезнейший вызов для меня».

Тедди Атлас, тренер Александра Гвоздика: «Этот бой опасен для обоих боксеров. Но эта опасность есть всегда, когда ты выходишь боксировать. В ринге есть парень, который пытается нокаутировать тебя. Это не футбол, не теннис, не софтбол, здесь оппонент выбрасывает удары по тебе. Бой предстоит сложный, какой и должен быть, когда объединяются титулы между небитыми парнями. Бетербиев — чемпион мира в любителях, дважды участвовал в Олимпийских играх, провел около 400 любительских поединков. Мы понимаем фактор сложности. Но также надеемся на то, что есть у нас. Мы знаем, с кем мы встречаемся и не будем удивлены. Победитель этого боя станет лидером полутяжелого веса».

Джон Скалли, тренер Артура Бетербиева: «Я думаю, что Гвоздик очень хорош, он хитрый, он хорошо использует свой рост. Это не тот, кого можно пройти, будто во сне. В поединке с ним действительно нужно придерживаться своего плана, если дать Гвоздику диктовать бой, то он будет делать это. Думаю, что в силе перевес на стороне Артура. Когда он бьет по людям, то они проигрывают. Многие боксеры в полутяжелом весе имеют крепкий удар и, я уверен, у Гвоздика также есть сила в кулаках. Но сложно найти кого-то, кто может ударить сильнее Бетербиева. Это если мы говорим о полутяжах. Этот бой будет претендовать на звание лучшего в году. Артур сделает этот поединок зрелищным. Это не будет боксерский матч. Нам нельзя дать Гвоздику работать на его дистанции и использовать углы. Так что для нас будет лучше устроить насыщенный поединок. Это будет наша цель. Вам не удастся победить, если вы будете убегать и просто боксировать с Артуром. В поединке такого уровня Гвоздик захочет не просто одержать победу, а показать впечатляющий бокс».

Виктор Постол, украинский боксер: «Саня более техничный, но, насколько я помню, он по любителях проигрывал Бетербиеву. Однако, на мой взгляд, Саше уже давно пора объединять пояса. Понятно, он мог бы еще раз отстаивать титул, но, нужно идти дальше. Бой будет очень интересным. Несмотря на то, что они оба находятся в Северной Америке, у них обоих остаются следы украинской и российской школы бокса. Вот за этим противостоянием школ и будет очень интересно посмотреть. Те, кто владеет таким поясом, он попадает в семью WBC. Иметь такой пояс — мечта любого боксера, ведь это самая престижная версия. Поэтому за нее нужно держаться».

Огненный промо-ролик боя

Последние бои соперников

Оба боксера подходят к поединку с прекрасными статистическими показателями в профессиональной карьере. Для нашего соотечественника это будет вторая защита своего титула, который был завоеван в поединке с канадцем Адонисом Стивенсоном в начале декабря прошлого года и успешно защищен в бою с французом Дуду Нгумбу в конце марта 2019-го.

Что касается россиянина, то Бетербиев стал чемпионом IBF в ноябре 2017-го, победив немца Энрико Келлинга, после чего в поединках с британцем Каллумом Джонсоном (октябрь 2018-го) и боснийцем Радивое Калайджичем (май 2019-го) успешно отстаивал свой титул.

Первая встреча в ринге осталась за Бетербиевым

Десять лет назад, в 2009-м, боксеры уже пересекались между собой на любительском турнире в Турции.

«В тот раз я проиграл. Поединок был остановлен во втором раунде после того, как началось кровотечение из носа. Для меня это была первая поездка с национальной сборной, а Бетербиев уже был известным боксером, большим чемпионом среди любителей. Объективно говоря, я не был готов к этому бою ни психологически, ни физически. К тому же, я сломал нос за десять дней до боя, после чего не мог полноценно тренироваться. Но это было десять лет назад. Сейчас же я прекрасно понимаю, кто мне будет противостоять, и зрители увидят хороший бокс в нашем исполнении», — передает слова украинца сайт Boxing Scene.

Букмекеры больше верят в Гвоздика

Специалисты в букмекерской сфере больше верят в то, что Гвоздику удастся объединить чемпионские пояса. Например, «Фаворит Спорт» предлагает поставить на победу украинца с коэффициентом 1,55 (досрочное завершение боя в пользу Александра — 2,60, победа по очкам — 3,75), успех россиянина оценивается коэффициентом 2,35 (досрочная победа — 2,80, по очкам — 6,50).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямой трансляции бой между Гвоздиком и Бетербиевым за два чемпионских пояса в полутяжелом весе.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter